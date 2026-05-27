11.433 Temposünder: Steiermark stellt Pfingst-Negativrekord auf

Mehr als 11.000 Geschwindigkeitsübertretungen in nur drei Tagen: Das Pfingstwochenende hat der steirischen Polizei einen neuen Negativrekord beschert. Mehrere Raser verloren sogar sofort ihr Fahrzeug.

Das Pfingstwochenende ist in der Steiermark heuer völlig aus dem Ruder gelaufen, zumindest aus Sicht der Verkehrspolizei. Tausende Lenker waren zu schnell unterwegs, mehrere Fahrer verloren sogar direkt ihr Auto oder Motorrad. Die Zahlen zeigen das ganze Ausmaß: Insgesamt registrierte die Polizei innerhalb von nur drei Tagen 11.433 Geschwindigkeitsübertretungen. Damit war die Steiermark österreichweiter Spitzenreiter.

Motorradfahrer raste mit 196 km/h durch die Steiermark

Besonders extrem war der Fall eines 36-jährigen Motorradfahrers aus Kärnten. Er wurde auf der Soboth im Bereich Aibl mit 196 km/h gemessen, erlaubt waren dort 100 km/h, 5 Minuten hat berichtet: Mit 193 km/h erwischt: Motorradfahrer raste in Polizeikontrolle. Die Konsequenz folgte sofort: Führerschein weg, Motorrad weg. Nur kurze Zeit später stoppte die Polizei einen 23-jährigen Südsteirer mit 170 km/h. Auch er musste seinen Führerschein abgeben. Für Aufsehen sorgten auch mehrere Fälle in Graz. Auf der Triesterstraße wurden fast gleichzeitig zwei Autofahrer mit 119 beziehungsweise sogar 143 km/h erwischt, erlaubt sind 50 km/h.

Polizei zieht ernüchternde Bilanz

Neben den sechs Fahrzeugabnahmen gab es zu Pfingsten insgesamt 42 Führerscheinabnahmen in der Steiermark. Dazu kamen 61 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer sowie neun Anzeigen wegen Drogenlenkens. Außerdem registrierte die Polizei 90 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 96 Menschen verletzt wurden. Immerhin: Todesopfer gab es laut vorläufiger Bilanz keine.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 08:25 Uhr aktualisiert