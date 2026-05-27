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/ ©Stadtfeuerwehr Weiz
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Unfall in Weiz.
Der Unfall ereignete sich auf der B64 in der Kapruner-Generator-Straße.
Weiz
27/05/2026
Im Stadtgebiet Weiz

Verkehrsunfall in Weiz: Zwei Personen bei Crash auf B64 verletzt

Ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Weiz hat am Mittwochvormittag einen größeren Einsatz ausgelöst. Zwei Personen wurden verletzt, außerdem traten Betriebsmittel aus den beschädigten Fahrzeugen aus.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
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Zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen kam es am Mittwochvormittag im Stadtgebiet von Weiz. Der Unfall ereignete sich auf der B64 in der Kapruner-Generator-Straße. Laut Feuerwehr kollidierten zwei Autos im Bereich einer Kreuzung miteinander.

Zwei Personen verletzt

Beim Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt. Neben der Stadtfeuerwehr Weiz standen deshalb auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Zusätzlich traten Betriebsmittel aus den beschädigten Fahrzeugen aus. Die Feuerwehr Weiz wurde gegen 9.11 Uhr per Sammelruf alarmiert und rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, banden die ausgelaufenen Betriebsmittel und räumten die Fahrbahn frei. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Unfall in Weiz.
©Stadtfeuerwehr Weiz
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Mehrere Fahrzeuge im Einsatz

Im Einsatz standen insgesamt 19 Feuerwehrmitglieder, weitere sechs Personen befanden sich laut Feuerwehr in Bereitschaft. Zum Einsatz kamen unter anderem das KDO 1, MTF 4, SRF 6 sowie das HLF-3-Tunnel 16.

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