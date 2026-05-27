Stau-Wochenende in Sicht: Das kommt auf die Steiermark zu

In der Steiermark wird vor allem Bad Aussee zum Nadelöhr: Das Narzissenfest bringt Sperren. Dazu warnt der ARBÖ auch auf der A9 vor Verzögerungen.

Das kommende Wochenende bringt laut ARBÖ-Informationsdienst in mehreren Teilen Österreichs teils massive Verzögerungen. Für die Steiermark ist vor allem das Ausseerland wichtig: In Bad Aussee findet von Donnerstag, 28. Mai, bis Sonntag, 31. Mai, das 66. Narzissenfest statt. Der Höhepunkt ist der Festsonntag mit der Präsentation der Narzissenfiguren im Ortszentrum. Genau dort wird es für Autofahrer eng.

Bad Aussee dicht

Am Sonntag wird das Ortszentrum von Bad Aussee von 8 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Auch mehrere Zufahrtsstraßen sind betroffen. Wer an diesem Tag in der Region unterwegs ist, sollte daher nicht knapp planen. Der ARBÖ rechnet mit Verzögerungen und Staus auf der Salzkammergut Straße (B145), der Altausseer Straße (L702) und der Grundlseer Straße (L703).

A9 als Ausweichroute

Auch abseits des Ausseerlands kann es für steirische Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mühsam werden. Wegen einer Sperre am Brenner-Straßen-Korridor in Tirol erwartet der ARBÖ auch auf großräumigen Ausweichstrecken Verzögerungen. Genannt wird dabei ausdrücklich die Pyhrnautobahn (A9). Wer also Richtung Norden oder Westen unterwegs ist, sollte die Verkehrslage im Blick behalten.

Brenner gesperrt

Die Brennerautobahn (A13) wird am Samstag, 30. Mai, zwischen der Hauptmautstelle Schönberg und der Anschlussstelle Brenner-Nord von 11 bis 19 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Auch die Brenner Straße (B182) und die Ellbögener Straße (L38) sind in diesem Zeitraum dicht. Für Lkw über 7,5 Tonnen gelten die Einschränkungen bereits ab 9 Uhr. „Ausgenommen ist lediglich der regionale Quell- und Zielverkehr. Wer in den betroffenen Bereich fahren muss, sollte einen Nachweis mitführen. Dazu zählen etwa Buchungsbestätigungen, Arbeitgeberbestätigungen, Terminbestätigungen, Lieferpapiere oder vergleichbare Unterlagen. An den Tiroler Grenzübergängen und im Straßennetz sind umfangreiche Kontrollen vorgesehen“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Besser planen

Auch in Wien und Niederösterreich sorgen Veranstaltungen für Sperren: der Frauenlauf, die Challenge St. Pölten und ein Konzert von Ne-Yo und Akon in der Wiener Stadthalle. Für die Steiermark bleibt aber vor allem Bad Aussee der wichtigste Punkt. Wer zum Narzissenfest fährt oder durch das Ausseerland muss, sollte mehr Zeit einrechnen und sich vor der Abfahrt über die aktuelle Verkehrslage informieren.