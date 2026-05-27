Top-Trainer gibt Wagen ab – und lässt Abschiedsgeschenke da

Der Coach hatte schon vor Wochen trotz einer beeindruckenden Saison in der Bundesliga angekündigt, den kleinen Verein in der Steiermark nach ca. zwei Jahren zu verlassen. „Ich gebe mein Auto ab, dann geht es mit der Familie eine Woche nach Italien in den Urlaub, um den Kopf einmal frei zu kriegen“, sagt Schmidt im Gespräch mit 5 Minuten. Das Auto ist das eine, doch hinterlässt der langjährige Co-Trainer von Peter Stöger beim steirischen Club zwei weitere Präsente.

©zVG Der Coach hatte schon vor Wochen trotz einer beeindruckenden Saison in der Bundesliga angekündigt, den kleinen Verein in der Steiermark nach ca. zwei Jahren zu verlassen. „Ich gebe mein Auto ab, dann geht es mit der Familie eine Woche nach Italien in den Urlaub, um den Kopf einmal frei zu kriegen“, sagt Schmidt im Gespräch mit 5 Minuten.

Marktwerte von Schmidt-Schützlingen steigen

Denn wie die neu herausgegebene Marktwert-Analyse von „Transfermarkt“ offenbart, erfahren zwei Spieler, die unter Cher Schmidt maßgeblich einen Aufschwung nahmen, auch eine Preissteigerung! Elias Havel steht demnach jetzt bei 2,2 Millionen Euro, sein Teamkollege Tom Hülzmann bei 1,5 Millionen Euro. „Es kann ja sein, dass er nach Schalke geht“, so Schmidt zu Havel, der vor dem Sprung in die deutsche Bundesliga steht und das Interesse zahlreicher Clubs auf sich gezogen hat. Als Toptorjäger.

Zukunft für „Millionen-Manni“ noch offen

Wie es für „Millionen-Manni“ indes nun selbst weitergeht, ist offen! Der Erfolgscoach, der Hartberg einst im absoluten Chaos übernahm und trotz grausiger Voraussetzungen in die Meister-Gruppe mit zahlreichen Husarenstreichen gegen Topteams führte, wäre offen für eine reizvolle Aufgabe als Chef in Deutschland, Österreich oder England.

„Ich möchte langfristig etwas entwickeln“

Selbstbewusst weiß „Millionen-Manni“, dass Landsmänner wie Adi Hütter, Oliver Glasner oder Gerhard Struber es vorgemacht haben, wie schnell es im Fußball gehen kann. „Ich möchte langfristig etwas entwickeln und nicht immer nur gegen den Abstieg spielen – aber das habe ich ja schon oft gesagt“, so Schmid mit einem Augenzwinkern. Seine Leistungen sind angesichts des kometenhaften Erfolgs von Didi Kühbauer vielleicht etwas in den Hintergrund geraten. Doch Insider wissen, das er seinem Ruf, aus Sch.. Gold zu machen, auch in Hartberg wieder einmal gerecht geworden ist. Dort traut man sich wohl kaum an die nächste Spielzeit zu denken, denn die Maßstäbe sind nun andere…

Marktwert-Dämpfer für WAC-Profi Zukic

Übrigens auch in Kärnten beim WAC, wo es einen krassen Marktwert-Verlierer gibt. Denn Schöngeist Dejan Zukic, einst von manchen unkritischen Begleitern als „Alleskönner“ höflich hochgejazzt, wurde mit 1 Million Euro herabgestuft – und für seine Bratwurst-Saison mit dem Fast-Abstieg der Lavanttaler bemerkenswert deutlich abgestraft.