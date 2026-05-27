Rot-blaue Koalition in Judenburg nach nur einem Jahr geplatzt

In Judenburg ist die rot-blaue Koalition geplatzt. Nach FPÖ-Turbulenzen muss Bürgermeisterin Elke Florian nun klären, wie sie im Gemeinderat weiter Mehrheiten findet.

In Judenburg ist die Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ beendet. Die rot-blaue Koalition in der Bezirkshauptstadt hielt damit nur rund ein Jahr. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, ging dem Bruch ein Streit innerhalb der Judenburger FPÖ voraus. Die bisherige Vizebürgermeisterin Birgit Heim wurde demnach abgelöst. An ihre Stelle soll Silvia Klingsbigl treten. Sie ist die neue Chefin der Freiheitlichen in Judenburg und als Vizebürgermeisterin vorgesehen. Klingsbigl will politisch einen klareren Kurs fahren und nicht länger als Unterstützerin der SPÖ wahrgenommen werden.

SPÖ übt Kritik

Bei der SPÖ sorgt der Schritt für Ärger. Die Partei spricht laut „Kronen Zeitung“ von Machtspielen und kritisiert die Lage bei der FPÖ scharf. Auch der Vorwurf steht im Raum, dass Funktionäre von außen Einfluss genommen hätten. Genannt wird dabei Nationalratsabgeordneter Wolfgang Zanger, der beim Wechsel an der FPÖ-Spitze eine wichtige Rolle gespielt haben soll.

Neue Mehrheit gesucht

Bürgermeisterin Elke Florian muss nun entscheiden, wie es weitergeht. Eine Koalition mit der ÖVP wäre möglich, sie hält fünf Mandate. Auch Gespräche mit Grünen, KPÖ oder der NEOS-nahen Liste Jung wären denkbar. Diese Parteien haben jeweils ein Mandat, die Mehrheit wäre damit aber deutlich knapper.

Auch ohne Koalition möglich

Eine weitere Möglichkeit wäre, künftig ohne fixes Koalitionsabkommen zu arbeiten. Dann müsste sich die SPÖ bei Abstimmungen jeweils neue Mehrheiten suchen. Die Grünen kündigten laut Krone-Bericht an, weiterhin sachlich und konstruktiv mitarbeiten zu wollen. Für Judenburg ist damit offen, wie die politische Zusammenarbeit im Gemeinderat künftig aussieht.