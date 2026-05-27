Dächer abgedeckt: Unwetter zog über die Südoststeiermark

Nach der Hitzewalze kam am Mittwoch in Teilen der Steiermark der Wetterumschwung. 5 Minuten berichtete bereits am Vormittag, dass sich vor allem im Süden und Südosten Österreichs teils kräftige Gewitter bilden können. Mehr dazu hier: Nach Hitzewalze: Hier gibt es heute Mittwoch starke Gewitter. Am Nachmittag erreichte die Gewitteraktivität laut den Prognosen ihren Höhepunkt. Genau in dieser Zeit wurde es im Bereich Straden heftig. Gegen 14.30 Uhr zogen Sturmböen über die Gemeinde. Die Folgen sind deutlich sichtbar: Mehrere Wirtschaftsgebäude wurden abgedeckt. Auch Wohnhäuser wurden beschädigt.

©Presseteam BFVRA / Konrad | Acht Feuerwehren und Spezialkräfte stehen in der Südoststeiermark im Einsatz.

Acht Feuerwehren im Einsatz

Derzeit stehen acht Feuerwehren im Einsatz. Die Einsatzkräfte sichern beschädigte Dächer und arbeiten daran, weitere Schäden zu verhindern. Vor Ort sind auch Spezialgeräte im Einsatz. Dazu zählen das SRF Mureck und das WLF Bad Radkersburg mit Kran. Zusätzlich helfen ein Telelader in Hof bei Straden sowie die Drehleiter Bad Radkersburg. Auch die MRAS, also die Menschenretter und Absturzsicherungsgruppe, ist im Einsatz. Diese Einheit kommt dann zum Zug, wenn Arbeiten besonders gefährlich sind, etwa auf beschädigten Dächern oder in großer Höhe. Franz Konrad vom BFV Radkersburg erklärt dazu: „Weiters sind die MRAS (Menschenretter und Absturzsicherungsgruppe) im Einsatz. Die sind speziell auf Einsatz, unter anderen auf Dächern geschult.“

#Update 19.50 Uhr: 75 Einsatzkräfte nach Unwetter in Straden gefordert

Ein kurzes, aber starkes Unwetter zog Mittwochnachmittag über Straden, Marktl, Hof bei Straden, Hürth sowie Ober- und Unterpurkla. Heftiger Wind und starker Regen sorgten dort für erhebliche Schäden: Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt, stürzten auf Straßen und blockierten Verkehrswege. Die Einsatzkräfte machten die Straßen mit Motorsägen und schwerem Gerät wieder passierbar. Auch mehrere Dächer wurden durch die Sturmböen beschädigt und mussten provisorisch mit Planen gesichert werden, um weitere Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Dafür waren unter anderem das SRF Mureck, das WLF Bad Radkersburg, der Telelader Hof bei Straden und die Drehleiter Bad Radkersburg im Einsatz. Unterstützt wurden die Arbeiten auf den Dächern von der MRAS-Gruppe des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg unter der Leitung von BI d.F. Stefan Kaufmann. Insgesamt standen neun Feuerwehren mit rund 75 Einsatzkräften im Einsatz. „Insgesamt verlief der Einsatz trotz der erheblichen Schäden erfolgreich und ohne Verletzte“, heißt es seitens des BFV Radkersburg in einem Update.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert