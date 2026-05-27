Wohnhaus in Fohnsdorf stand in Vollbrand

In Fohnsdorf im Bezirk Murtal ist am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Dachstuhl, Carport und Eingangsbereich standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Ein Wohnhausbrand hat am Mittwochnachmittag, dem 27. Mai 2026, in Fohnsdorf im Bezirk Murtal (Steiermark) erheblichen Sachschaden verursacht. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Einfamilienhaus gegen 16.45 Uhr in Brand. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Teile des Hauses in Vollbrand. Betroffen waren laut Landespolizeidirektion Steiermark der Dachstuhl, das Carport sowie der mit Holz verbaute Eingangsbereich. Das Obergeschoss und das Carport brannten vollständig aus.

Ursache noch offen

Die Freiwilligen Feuerwehren Fohnsdorf und Judenburg rückten zum Einsatz aus. Durch einen umfassenden Löschangriff konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 19.15 Uhr war das Feuer gelöscht. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. „Eine erste Beschau sowie die Spurensuche hinsichtlich der Brandursache verliefen vorerst negativ. Aufgrund des unklaren Sachverhaltes sind noch weitere Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache erforderlich“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 20:31 Uhr aktualisiert