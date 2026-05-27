Nach Sturz über Mauer: Stein fällt auf 73-Jährigen

In Harl bei Puch bei Weiz kam es am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall. Ein 73-Jähriger stürzte bei Grabungsarbeiten rund drei Meter über eine Steinmauer.

Der 73-Jährige wurde nach dem Arbeitsunfall in Harl mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen.

Der 73-Jährige wurde nach dem Arbeitsunfall in Harl mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen.

Am Mittwochabend, dem 27. Mai 2026, ist es in Harl in der Gemeinde Puch bei Weiz zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 73-jähriger Mann führte laut Landespolizeidirektion Steiermark auf seinem Anwesen Arbeiten durch. Dabei ging es um Grabungsarbeiten für ein Stromkabel. Gegen 17.54 Uhr stürzte der Mann aus bislang unbekannter Ursache rund drei Meter über eine Steinmauer.

Stein fiel auf ihn

Nach dem Sturz kam es zu einem weiteren Unglücksmoment. Ein loser Stein fiel im Bereich des Beckens auf den 73-Jährigen. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei spricht von Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann konnte nach dem Unfall Hilferufe absetzen.

Arbeiter hörte Rufe

Ein Arbeiter in der Nähe nahm die Hilferufe wahr. Er reagierte sofort und verständigte die Einsatzkräfte. Damit kam rasch Hilfe zum Unfallort. Der 73-Jährige wurde vor Ort vom Notarzt erstversorgt.

Mit Hubschrauber ins Spital

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Nach aktuellem Stand geht die Polizei nicht von Fremdverschulden aus. „Ein Fremdverschulden kann nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.