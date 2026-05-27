Unwetter traf Spielfeld: Baum krachte auf Gebäude

In Spielfeld hat das Unwetter am Mittwochnachmittag mehrere Bäume umgerissen. Beim Bahnhof musste die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken, auch die Südbahnstraße wurde gesperrt.

Am Nachmittag des 27. Mai wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz mit der Drehleiter nach Spielfeld alarmiert. Dort hatte eine Unwetterfront den Süden des Bezirks Leibnitz getroffen. Im Bereich des Bahnhofs Spielfeld stürzten mehrere Bäume um. Ein Baum fiel dabei auf ein leerstehendes Gebäude. Ein weiterer drohte auf die Straße zu fallen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Danach begannen die Feuerwehrleute damit, beschädigte Äste und Baumteile Schritt für Schritt zu entfernen. Parallel dazu wurden aus dem Korb der Drehleiter lose Dachziegel am Hauptgebäude des Bahnhofs gesichert beziehungsweise entfernt. So sollte verhindert werden, dass weitere Teile herunterfallen.

Straße gesperrt

Für die Dauer der Arbeiten musste die Südbahnstraße im Bereich des Bahnhofs vollständig gesperrt werden. Die Arbeiten liefen gemeinsam mit der Feuerwehr Spielfeld ab. „Ein großer Dank gilt der Feuerwehr Spielfeld für die ausgezeichnete Zusammenarbeit vor Ort“, so die Feuerwehr Leibnitz.

©Lukas Rauschenberger/Feuerwehr Leibnitz | Beim Bahnhof Spielfeld stürzten nach dem Unwetter mehrere Bäume um. Die Feuerwehr sicherte beschädigte Äste, Baumteile und lose Dachziegel.

Unwetter zog auch durch Straden

Auch in der Südoststeiermark sorgte das Unwetter für Schäden. Im Bereich Straden wurden mehrere Dächer durch Sturmböen abgedeckt. Laut Update standen dort insgesamt neun Feuerwehren mit rund 75 Einsatzkräften im Einsatz. „Insgesamt verlief der Einsatz trotz der erheblichen Schäden erfolgreich und ohne Verletzte“, heißt es seitens des BFV Radkersburg. Mehr dazu liest du hier: Dächer abgedeckt: Unwetter zog über die Südoststeiermark.