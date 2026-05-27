Viel Sonne und bis zu 27 Grad in der Steiermark am Donnerstag

Der Donnerstag bringt der Steiermark viel Sonne. Mit bis zu 27 Grad bleibt es warm, aber etwas kühler als zuletzt.

Der Donnerstag, 27. Mai, startet in der Steiermark mit geringer Bewölkung, stellenweise sogar wolkenlos. „Tagsüber sorgt trockene Luft oft für strahlend sonniges Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Erst am Nachmittag bilden sich ein paar flache Quellwolken, der Tag bleibt aber voraussichtlich überall trocken und freundlich. Der Wind weht teils noch einmal lebhaft aus nördlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad, damit ist es etwas kühler als zuletzt.