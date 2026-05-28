Feueralarm in St. Ostwald: Dachtstuhl stand in Flammen

Dichter Rauch, Flammen am Dach und Sirenen am Abend: In St. Oswald bei Plankenwarth ist am Mittwoch ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Innerhalb weniger Minuten standen mehrere Feuerwehren im Großeinsatz.

Gegen 17.50 Uhr bemerkten die Besitzer den Brand und verständigten selbstständig die Einsatzkräfte. Kurz darauf standen bereits fünf Feuerwehren im Einsatz und begannen mit den Löscharbeiten. Auch das Rote Kreuz rückte vorsorglich an. Die Feuerwehr kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen. Erst gegen 19.12 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden. Nach ersten Informationen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

Landesstraße komplett gesperrt

Während des Einsatzes musste die L316 vollständig gesperrt werden. Dadurch kam es im Bereich rund um St. Oswald bei Plankenwarth zu Verkehrsbehinderungen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.