Schwerer Motorradunfall in der Steiermark: 28-Jähriger überschlug sich

Für einen 28-jährigen Motorradfahrer endete eine Fahrt am Mittwochabend in der Südoststeiermark mit einem schweren Unfall. Der Mann überschlug sich mit seiner Maschine mehrfach und blieb schwer verletzt in einem Acker liegen.

Der 28-Jährige war gegen 20 Uhr auf der L244, der Eichkögelstraße, unterwegs. Er fuhr von Studenzen in Richtung Erbersdorf. Kurz vor der Ortseinfahrt verlor der Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei dürfte überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben. Das Motorrad kam links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker mehrmals.

Passanten leisteten sofort Erste Hilfe

Mehrere Passanten und Anrainer reagierten sofort und eilten dem Schwerverletzten zu Hilfe. Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 28-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Universitätsklinik Graz geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Eichkögel stand im Einsatz, um das schwer beschädigte Motorrad zu bergen. Ein Fremdverschulden konnte laut Polizei bisher nicht festgestellt werden. Aufgrund der schweren Verletzungen war ein Alkotest vor Ort nicht möglich.