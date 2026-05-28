Waldbrand in der Steiermark: 100 Feuerwehrleute kämpften gegen Flammen

Plötzlich stieg Rauch über dem Raas-Gipfel auf, kurz darauf heulten die Sirenen: Ein Waldbrand in Thannhausen hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 100 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen an.

Alarmiert wurde die Feuerwehr Landscha gegen 16.06 Uhr wegen eines Brandverdachts im Bereich des Raas-Gipfels. Nur wenige Minuten später bestätigte sich die Lage: Im unwegsamen Gelände standen rund 3.320 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Daraufhin wurde der Waldbrandzug 1 des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz sowie weitere Feuerwehren nachalarmiert.

Einsatzleitung setzte Drohne ein

Da sich der Brand in schwierigem Gelände ausbreitete, verschaffte sich die Einsatzleitung mit einer Drohne des BFV Weiz einen Überblick aus der Luft. Parallel dazu wurde ein umfangreicher Pendelverkehr eingerichtet, um ausreichend Löschwasser an den Einsatzort zu bringen.

55.000 Liter Wasser transportiert

Besonders herausfordernd war die Wasserversorgung im betroffenen Waldgebiet. Mit Tankfahrzeugen und dem Weizer WLF samt Wassercontainer wurden insgesamt rund 55.000 Liter Wasser zum Einsatzort transportiert. Die Einsatzkräfte arbeiteten sich dabei Meter für Meter durch das Gelände. Gegen 18.30 Uhr konnte der Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden. Vollständig gelöscht war das Feuer allerdings erst Stunden später. Die Feuerwehr musste zahlreiche Glutnester aufspüren und den Waldboden umgraben, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Erst gegen 20.21 Uhr konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt standen zehn Feuerwehren, darunter die Stadtfeuerwehr Weiz, Landscha, Weiz, Hohenkogl, Etzersdorf, Rollsdorf, Garrach, Kleinsemmering-Hofstätten, Viertelfeistritz, Gleisdorf (ELF) und St. Ruprecht an der Raab (Drohne BFV) waren mit 23 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Weitere rund 100 Personen befanden sich laut Feuerwehr in Bereitschaft. Auch Polizei, Rotes Kreuz und die Landesforstdirektion Steiermark waren vor Ort.