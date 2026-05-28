Kater strangulierte sich in Zaun: Tierrettung in letzter Minute

Ein lautes Wimmern hat in Kopfing eine Bewohnerin aufgeschreckt. Als sie nachsah, entdeckte sie einen Kater, der sich mit den Hinterbeinen im Gartenzaun verfangen hatte und sich dabei beinahe selbst strangulierte.

Der große Kater hatte sich mit den Hinterbeinen im Zaun verfangen und hing laut Feuerwehr bereits so unglücklich fest, dass er sich selbst zu strangulieren drohte.

Der große Kater hatte sich mit den Hinterbeinen im Zaun verfangen und hing laut Feuerwehr bereits so unglücklich fest, dass er sich selbst zu strangulieren drohte.

Zu einer Tierrettung ist es am Dienstagvormittag in Kopfing gekommen. Ein freilaufender Kater hatte sich in einem Gewebezaun verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Eine aufmerksame Bewohnerin bemerkte das Tier rechtzeitig und schlug Alarm.

Lautes Wimmern führte zur Entdeckung

Gegen 8.45 Uhr wurde die Feuerwehr Kaindorf still alarmiert. Vor Ort zeigte sich rasch, wie ernst die Situation war. Der große Kater hatte sich mit den Hinterbeinen im Zaun verfangen und hing laut Feuerwehr bereits so unglücklich fest, dass er sich selbst zu strangulieren drohte. Die Einsatzkräfte beruhigten den Kater zunächst mit Decken und fixierten ihn vorsichtig, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Anschließend wurde das Tier behutsam aus dem Zaun freigeschnitten. Nach der Rettung brachten die Feuerwehrleute den Kater in einer Transportbox zu einer Tierärztin nach Kaindorf. Im Einsatz standen sechs Mitglieder der Feuerwehr Kaindorf mit zwei Fahrzeugen.