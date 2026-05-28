23 neue Busse: Steiermarkbahn baut Angebot im Vulkanland aus

Mehr Komfort, moderne Technik und erstmals auch grenzüberschreitender Regionalverkehr: Die Steiermarkbahn erweitert ihre Busflotte im Vulkanland massiv. Insgesamt 23 neue Fahrzeuge sind bereits auf den Linien unterwegs.

Die Steiermarkbahn investiert kräftig in den öffentlichen Verkehr der Südoststeiermark. Insgesamt 23 neue Busse des Herstellers IVECO verstärken ab sofort die Flotte im Vulkanland. Die neuen Fahrzeuge sind bereits auf mehreren Linien im Einsatz und sollen den Regionalverkehr moderner, komfortabler und sicherer machen.

©StB-Busflotte-Vulkanland Bei der Einführung der neuen Busflotte.

Neue Busse fahren auf acht Linien

Mit dem sogenannten „Busbündel Vulkanland“ übernimmt die Steiermarkbahn bis Juli 2034 eine zentrale Rolle im öffentlichen Verkehr der Region. Die neuen Busse verkehren auf insgesamt acht Linien: 407, 409, 415, 416, 419, 503, 560 und 561. Besonders hervor sticht dabei die RegioBuslinie 561. Sie verbindet Bad Radkersburg mit dem slowenischen Gornja Radgona und gilt als erste grenzüberschreitende Buslinie des Verkehrsverbundes Steiermark.

©StB-Busflotte-Vulkanland Besonders hervor sticht dabei die RegioBuslinie 561.

Mehr Platz und moderne Sicherheitssysteme

Die neue Flotte umfasst 19 klassische 12-Meter-Busse sowie vier größere 15-Meter-Fahrzeuge mit besonders hoher Fahrgastkapazität. Ausgestattet sind die Busse unter anderem mit modernen Fahrerassistenzsystemen, Müdigkeitswarnungen, intelligenten Geschwindigkeitsassistenten und Abbiegeassistenten auf beiden Fahrzeugseiten. Zusätzlich sorgen Innenraumkameras für mehr Sicherheit im Fahrgastbereich.

Fokus auf Komfort und Klimaschutz

Neben der Sicherheit setzt die Steiermarkbahn auch auf Komfort und Nachhaltigkeit. Die Busse verfügen über moderne Euro-VI-Motoren und sind für den Einsatz von HVO-Treibstoff geeignet. Dieser gilt als weitgehend klimaneutral. 34 Mitarbeiter kümmern sich um den Betrieb der Linien, darunter auch Buslenker aus Slowenien.

„Öffentlichen Verkehr auf neues Level heben“

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer sieht in der neuen Flotte einen wichtigen Schritt für die Region: „Die neue, topmoderne Busflotte wird den öffentlichen Verkehr in der Südoststeiermark auf ein neues Level heben.“ Auch Verkehrsverbund-Geschäftsführer Peter Gspaltl betont die Bedeutung der Investition: „Mit den neuen Bussen werden unsere höchsten Ansprüche an Qualität und Fahrkomfort erfüllt.“ Steiermarkbahn-Geschäftsführer Peter Kronberger ergänzt: „Mit der Modernisierung unserer Busflotte investieren wir gezielt in Qualität, Sicherheit und Komfort für unsere Fahrgäste.“