Innenminister Karner eröffnet neue Polizeiinspektion in Heimschuh

Die Polizei in Heimschuh darf sich über eine neue und moderne Dienststelle freuen. Bereits seit Dezember 2025 arbeiten die Beamten im Neubau am Schröttenweg, am Donnerstag wurde die Polizeiinspektion nun auch offiziell feierlich eröffnet. Zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Eröffnung teil, darunter Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner.

©LPD Stmk/Huber Ehrengäste beim Durchschneiden des Bandes.

Mehr Platz für die Polizei

Die Polizeiinspektion Heimschuh zählt zu insgesamt zehn Dienststellen im Bezirk Leibnitz und ist für rund 7.500 Einwohner zuständig. Betreut werden die Gemeinden Heimschuh, St. Nikolai im Sausal, Kitzeck im Sausal sowie Teile von Großklein. Im Vergleich zur bisherigen Dienststelle bietet der Neubau deutlich mehr Platz und moderne Ausstattung. Statt bisher rund 120 Quadratmetern stehen den neun Polizisten nun fast 200 Quadratmeter zur Verfügung. Errichtet wurde das Gebäude innerhalb von rund zwei Jahren direkt an der Sulmtal Straße (B74).

©LPD Stmk/Huber Festakt vor der neu errichteten PI Heimschuh

Die neue Polizeiinspektion verfügt unter anderem über: einen barrierefreien Zugang,

eine Sicherheitsschleuse,

moderne Büros,

sowie getrennte Sanitärbereiche für Frauen und Männer.

„Moderne Dienststelle für Mitarbeiter“

Abteilungsinspektor Josef Griess, stellvertretender Inspektionskommandant, zeigte sich bei der Eröffnung erfreut: „Es freut mich vor allem für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir mit den neuen Räumlichkeiten nun über eine moderne Dienststelle verfügen.“ Er bedankte sich bei allen Beteiligten, die das Projekt ermöglicht haben. Auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner betonte die Bedeutung moderner Polizeistandorte: „Allein in den vergangenen beiden Jahren haben wir in der Steiermark zahlreiche Polizeidienststellen neu eröffnet.“ Innenminister Gerhard Karner hob die Rolle der Polizei hervor: „Die Polizei trägt Verantwortung für die Sicherheit in diesem Land und leistet dabei hervorragende Arbeit. Dafür benötigt sie moderne und zeitgemäße Infrastruktur.“