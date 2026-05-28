Erstmals in St. Martin: Der Kinder Rad Cup geht in die nächste Saison

Der Obersteirische Kinder Rad Cup startet heuer bereits in seine zehnte Saison. Organisiert wird die Rennserie erneut vom Verein Ergo School Race und bietet jungen Radsportbegeisterten die Möglichkeit, erste Rennerfahrungen zu sammeln und Spaß an der Bewegung zu erleben. Am 13. Juni beginnt die Saison, erstmals in St. Martin. Veranstaltet wird das Eröffnungsrennen vom SV St. Martin rund um Organisator Markus Brandl.

Ausprobieren und Spaß stehen im Mittelpunkt

Obmann Benedikt Oswald blickt mit großer Freude auf den Start der Jubiläumssaison:

„Es geht wieder los – wir freuen uns sehr darauf. Die Entwicklung des Cups in den vergangenen Jahren ist wirklich toll. Möglich war das aber nur durch die Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer. Dafür möchten wir ein großes Danke aussprechen.“ Der Kinder Rad Cup richtet sich an alle Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer – vom Laufradalter bis zum 14. Lebensjahr. Im Mittelpunkt stehen Freude an der Bewegung, Gemeinschaft und der Spaß am Sport. Dabei gilt beim ganz besonders: Jeder Teilnehmer ist ein Gewinner. Willkommen sind ebenfalls Kinder, die bisher noch nie an einem Radrennen teilgenommen haben. Der Cup soll jungen Sportlerinnen und Sportlern einen unkomplizierten und freudvollen Einstieg in den Radsport ermöglichen.