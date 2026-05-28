Heizkosten senken: Neue Millionenförderung startet in der Steiermark

Das Land Steiermark startet ab 1. Juni eine neue Förderoffensive für Wohnhaussanierungen. Mit dem sogenannten „Sanierungspass“ sollen Häuser energieeffizienter gemacht und gleichzeitig Heizkosten dauerhaft gesenkt werden, 5 Minuten hat berichtet. Für die neue Förderschiene stehen insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden unter anderem: die Dämmung von Außenwänden, Dach- und Kellerdeckensanierungen, sowie der Austausch von Fenstern und Außentüren. Die neue Förderung richtet sich an Eigentümer, Mieter und Bauberechtigte. Voraussetzung ist allerdings ein individuelles Sanierungskonzept. Dieses soll zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll und in welcher Reihenfolge sie umsetzbar sind.

Das Land setzt dabei auf ein Stufenmodell: Wer nur eine Maßnahme umsetzt, erhält rund zehn Prozent Förderung.

Bei zwei Maßnahmen steigt der Satz auf 20 Prozent.

Drei Maßnahmen bringen 25 Prozent.

Wer umfassend saniert, kann bis zu 30 Prozent Förderung erhalten.

Energiekosten senken und Wirtschaft stärken

Der maximale Förderbetrag liegt bei 80.000 Euro. Bei Gebäuden mit mehreren Wohnungen sind bis zu 30.000 Euro pro Wohneinheit möglich. Mit der neuen Förderschiene verfolgt das Land gleich mehrere Ziele. Zum einen sollen Haushalte langfristig Energie und Heizkosten sparen. Gleichzeitig soll die Bauwirtschaft gestärkt werden. Landesrätin Simone Schmiedtbauer erklärt: „Wenn ältere Wohnhäuser gut saniert werden, spart das Energie und senkt die Heizkosten. Das hilft den Bewohnerinnen und Bewohnern und schützt gleichzeitig das Klima.“ Zudem wolle man „mehr Menschen motivieren, ihre Häuser nachhaltig zu sanieren“.

Antragstellung nur in zwei Schritten möglich

Wer die Förderung nutzen möchte, muss sich zuerst online beim Land Steiermark registrieren. Erst danach können die eigentlichen Anträge gestellt und die Arbeiten gestartet werden. Über einen eigenen Budgetticker auf der Website des Landes soll künftig laufend ersichtlich sein, wie viel Geld aus dem 20-Millionen-Euro-Topf noch verfügbar ist. Mit dem neuen „Sanierungspass“ ersetzt das Land künftig die bisherigen Fördermodelle „Kleine Sanierung“ und „Umfassende energetische Sanierung“.