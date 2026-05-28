Reh auf Straße: Kleinbus landet nach Ausweichmanöver im Wald

Gegen 8.50 Uhr lenkte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark einen Kleinbus auf der Semmering-Begleitstraße (L118) von der Passhöhe Semmering in Richtung Spital am Semmering. Bei Straßenkilometer 2,45 musste er aufgrund eines Rehwildes sein Fahrzeug verreißen, kam in der Folge von der Fahrbahn ab, fuhr über die Böschung, überquerte ein Wiesenstück und stieß in weiterer Folge im angrenzenden Laubwald gegen mehrere Bäume. Der Lenker, der allein im Fahrzeug war, erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das LKH Wiener Neustadt eingeliefert. Das Unfallfahrzeug wurde von Feuerwehrkräften geborgen.