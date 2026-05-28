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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
40-Jähriger nach Unfall mit Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Bruck-Mürzzuschlag
28/05/2026
Hubschrauber-Einsatz

Reh auf Straße: Kleinbus landet nach Ausweichmanöver im Wald

Ein 40-jähriger Kleinbuslenker wich am Donnerstagmorgen, dem 28. Mai 2026, in Steinhaus am Semmering einem Rehwild aus und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Gegen 8.50 Uhr lenkte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark einen Kleinbus auf der Semmering-Begleitstraße (L118) von der Passhöhe Semmering in Richtung Spital am Semmering. Bei Straßenkilometer 2,45 musste er aufgrund eines Rehwildes sein Fahrzeug verreißen, kam in der Folge von der Fahrbahn ab, fuhr über die Böschung, überquerte ein Wiesenstück und stieß in weiterer Folge im angrenzenden Laubwald gegen mehrere Bäume. Der Lenker, der allein im Fahrzeug war, erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das LKH Wiener Neustadt eingeliefert. Das Unfallfahrzeug wurde von Feuerwehrkräften geborgen.

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