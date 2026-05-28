Steirische Betriebe legen beim Amazon-Export kräftig zu

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus der Steiermark haben ihren Exportumsatz über Amazon im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Wie aus dem gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich präsentierten „KMU Impact Report“ hervorgeht, erzielten mehr als 320 steirische Verkaufspartner im Jahr 2025 einen Exportumsatz von über 90 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden laut Amazon rund eine Million Produkte aus der Steiermark ins Ausland verkauft. Damit liegt die Steiermark beim Exportumsatz über Amazon österreichweit hinter Wien auf Platz zwei. Österreichweit betrug das Wachstum des Exportumsatzes von KMU über Amazon sechs Prozent.

Wirtschaftlich schwieriges Umfeld

Der Anstieg erfolgte laut Bericht trotz eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds. Während Österreichs Gesamtexporte laut Statistik Austria um 0,5 Prozent zurückgingen, stiegen die Exportumsätze österreichischer KMU über Amazon auf 641 Millionen Euro. Insgesamt erwirtschafteten heimische Unternehmen 2025 über 730 Millionen Euro über die Plattform und verkauften mehr als 20 Millionen Produkte in über 150 Länder und Gebiete. Amazon investierte nach eigenen Angaben seit 2016 rund eine Milliarde Euro in Österreich, davon 265 Millionen Euro im Jahr 2025 in Infrastruktur und Personalkosten.

Unternehmen setzen auf internationale Reichweite

Mehrere steirische Unternehmen nutzen Amazon als zusätzlichen Vertriebskanal für internationale Märkte. Dazu zählen unter anderem die Kosmetikmarke Cosphera, der Kaffeeröster J. Hornig oder das Grazer Smart-Home-Unternehmen Nuki. Yorck von Mirbach, Country Lead Österreich und Schweiz bei Amazon, sieht darin einen Trend zur stärkeren Digitalisierung regionaler Betriebe. „Mit einem Exportwachstum von ca. 30 Prozent zeigen steirische KMU, dass auch regionale Betriebe digitale Vertriebskanäle erfolgreich für die Internationalisierung nutzen“, erklärt er. Auch Unternehmen selbst verweisen auf die Bedeutung der Plattform. Das steirische Unternehmen H1 Shop, das die Marke Cosphera vertreibt, nutzt etwa den Dienst „Versand durch Amazon“ (FBA). Dabei übernimmt Amazon Lagerung, Versand und Kundenservice. Laut Unternehmen werden derzeit rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes über Amazon erzielt. J. Hornig nutzt die Plattform laut eigenen Angaben neben dem Verkauf auch zur Marktanalyse. „Amazon ist für uns ein wichtiger Umsatztreiber und zugleich ein guter Weg, um neue Produkte sichtbar zu machen und schnell Feedback aus dem Markt zu bekommen“, sagt Christoph Regger, Head of e-Commerce & Digital Marketing.