Warum die Pollenwerte aktuell steigen und was das Wetter damit macht

Der aktuelle Pollenbericht für die Steiermark zeigt eine weiterhin hohe Belastung durch Gräserpollen. Mit Niederschlägen ab Sonntag dürfte sich die Situation für Allergiker jedoch spürbar entspannen.

In der Steiermark bleibt die Pollenbelastung in der zweiten Wochenhälfte hoch. Laut aktuellem Polleninformationsdienst dominiert derzeit vor allem Gräserpollen die Luft, während sich für die kommenden Tage wetterbedingt eine Entlastung abzeichnet. Ab Sonntag sorgen Regen und Gewitter voraussichtlich für eine deutliche Reduktion der Pollenbelastung, die bis in die kommende Woche anhalten kann.

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Hohe Belastung durch vielfältige Gräserarten

Aktuell zeigt sich in der Steiermark eine breite Blühphase verschiedener Gräserarten. Dazu zählen unter anderem Trespe, Mäusegerste, Glatthafer sowie verschiedene Rispengräser, Weidelgras, Honiggras, Knäuelgras und Fuchsschwanzgras. Auch in höheren Lagen nimmt die Gräserblüte weiter zu. Regionale Unterschiede entstehen dort, wo bereits Mäharbeiten stattgefunden haben – hier kann die Belastung vorübergehend geringer ausfallen. Zusätzlich blühen auf Wiesen und an Wegrändern auch Ampfer und Wegerich, die die Wirkung von Gräserpollen verstärken können. Parallel dazu befinden sich auch Brennnesseln in der Blüte.

Gewitter können kurzfristige Belastungsspitzen auslösen

Der Pollendienst weist darauf hin, dass es vor Gewittern zu zusätzlichen Belastungsspitzen kommen kann. Durch elektrische Aktivität und starke Luftbewegungen können Pollen aufplatzen, wodurch allergene Partikel freigesetzt werden. Diese können zu plötzlichen und intensiven Beschwerden führen, die nicht direkt mit dem regulären Pollenflug zusammenhängen.

Pappelwatte sorgt für Verwechslungen

Derzeit ist in vielen Regionen auch sogenannte Pappelwatte sichtbar. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen allergenen Pollen, sondern um Samen und Samenhaare der Pappel. Diese können zwar optisch auffallen und Beschwerden vermuten lassen, gelten jedoch nicht als Auslöser allergischer Reaktionen. Tatsächlich ist in dieser Phase weiterhin der Gräserpollen der Hauptverursacher von allergischen Symptomen.

Regionale Unterschiede und weitere Pollenarten

In höheren Lagen der Steiermark blühen derzeit Grün-Erlen. Deren Pollen kann bei entsprechender Windrichtung in tiefer gelegene Regionen transportiert werden und dort insbesondere Personen mit einer Sensibilisierung gegenüber Birkengewächsen belasten. Auch die Linden haben ihre Vollblüte erreicht. Da sie primär durch Insekten bestäubt werden, sind ihre Pollen nur selten in der Luft nachweisbar. Allerdings kann der Blütenduft bei empfindlichen Personen Atemwegsreizungen auslösen. Parallel dazu sind auch erste relevante Mengen an Pilzsporen in der Luft messbar. Diese nehmen insbesondere nach Niederschlägen zu und können bei sensibilisierten Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Daneben treten derzeit Pollen verschiedener weiterer Pflanzenarten auf, darunter Kiefern, Fichten, Doldenblütler, Holunder, Robinie, Schmetterlingsblütler und Zypressengewächse. Ihr allergenes Potenzial gilt jedoch als gering