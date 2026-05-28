Thermenbahn: Land Steiermark und Bund beraten über mögliche Finanzierung

Bei einem Treffen in Wien wurden zentrale steirische Infrastrukturprojekte diskutiert. Im Fokus stand die mögliche Weiterentwicklung der Thermenbahn sowie eine finanzielle Beteiligung des Landes an der Attraktivierung der Strecke.

Im Rahmen eines Infrastrukturaustauschs in Wien am Dienstag, dem 26. Mai 2026, haben Landeshauptmann Mario Kunasek, Verkehrslandesrätin Claudia Holzer und Landesrätin Simone Schmiedtbauer gemeinsam mit Bundesminister Peter Hanke mehrere Verkehrs- und Infrastrukturprojekte der Steiermark besprochen. Dabei ging es insbesondere um die Zukunft der Thermenbahn.

Prüfung möglicher Landesbeteiligung

Im Zusammenhang mit der Thermenbahn wurde vereinbart, dass auf Basis eines ursprünglich vorgesehenen Letter of Intent des Bundes sowie unter Einbindung der bisherigen Ergebnisse eines Evaluierungsprozesses der ÖBB-Infrastruktur AG die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung des Landes Steiermark geprüft werden soll. Diese Beteiligung könnte sich sowohl auf die Fortführung des Personenverkehrs als auch auf eine mögliche Attraktivierung der bestehenden Infrastruktur beziehen.

Landesregierung leitet nächste Schritte ein

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer betonte im Anschluss an die Landesregierungssitzung, dass die zuständige Verkehrsabteilung umgehend mit den Verhandlungen beginne. Diese sollen mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie der ÖBB-Infrastruktur AG geführt werden. Ziel sei die Ausarbeitung eines Letter of Intent als Grundlage für weitere Schritte zur möglichen Attraktivierung der Strecke. Holzer verwies zudem auf eine breite politische Unterstützung für das Vorhaben. „Nicht nur die Landesregierung, auch der Steiermärkische Landtag und die Sozialpartner stehen geschlossen zum Erhalt des Personenverkehrs zwischen Fehring und Hartberg sowie der Attraktivierung der Strecke“, so Holzer.

NEOS fordern verbindliche Zeitpläne

Kritische Begleitung kommt von den NEOS. Infrastruktursprecher Robert Reif begrüßt zwar grundsätzlich die Entwicklung rund um die Murtalbahn, fordert jedoch konkrete Umsetzungsschritte und mehr Verbindlichkeit. „Dass sich bei der Murtalbahn endlich etwas bewegt, ist eine positive Entwicklung. Die Menschen in der Region brauchen eine moderne, verlässliche und zukunftsfähige Bahn – keine weiteren jahrelangen Ankündigungen“, so Reif. Gleichzeitig warnt er davor, dass sich die Umsetzung in politischen Abstimmungsprozessen verlangsamen könnte. Es brauche nun einen klaren Finanzierungsplan, verbindliche Zeitachsen sowie transparente Zuständigkeiten und Ausschreibungsprozesse.

Bahn als regionales Infrastrukturprojekt

Die Murtalbahn sei laut Reif ein zentrales Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in der Region Murau. Sie sei sowohl für Pendler als auch für Schülerinnen und Schüler sowie den Tourismus von Bedeutung. Eine Modernisierung dürfe daher nicht in langfristigen Zuständigkeitsdiskussionen stecken bleiben. Zudem spricht sich Reif für eine stärkere Abstimmung mit regionalen Projekten aus. Die geplante Elektrifizierung passe gut zu Initiativen wie dem Reallabor der Holzwelt Murau zur Energieunabhängigkeit. Hier sieht er Potenzial für Synergien zwischen Infrastruktur- und Energieprojekten. NEOS kündigen an, die weitere Entwicklung konstruktiv, aber kritisch zu begleiten. Bei einem Investitionsvolumen von rund 169 Millionen Euro seien Transparenz, Kontrolle und klare Meilensteine zwingend notwendig, so Reif abschließend.