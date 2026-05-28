101 neue Polizistinnen und Polizisten für die Steiermark ausgemustert

Die Steiermark freut sich über 101 neue Polizistinnen und Polizisten. Sie alle wurden am Donnerstag, 28. Mai 2026, im Rahmen eines öffentlichen Festaktes in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) in den Außendienst ausgemustert.

Insgesamt 363 Männer und Frauen absolvieren aktuell ihre zweijährige Polizei-Grundausbildung bei der steirischen Polizei. Vier Grundausbildungslehrgänge, die im Juni und im September 2024 begonnen hatten, schlossen nunmehr die Ausbildung ab.

Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen

101 Damen und Herren standen heute am Festplatz in Laßnitzhöhe im Fokus, die ihre zweijährige Grundausbildung nun bereits erfolgreich abgeschlossen haben. Die 32 Frauen und 69 Männer wurden im Rahmen eines Festaktes feierlich ausgemustert. Nach einer umfassenden Theorieausbildung samt Praxisinhalten geht es für sie nun als zukünftige Inspektorinnen und Inspektoren in den exekutiven Außendienst. Dabei kommen sie in unterschiedlichen steirischen Bezirken und in verschiedenen Dienststellen der Steiermark zum Einsatz. Neben der Polizeimusik Steiermark, zahlreichen Angehörigen und Interessierten am Polizeiberuf waren auch Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Mario Kunasek und Landespolizeidirektor Gerald Ortner als Gratulanten beim Festakt in Laßnitzhöhe anwesend.

101 neue Polizisten und Polizistinnen

Mehr als 4.400 Bedienstete sind aktuell bei der Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark, dem größten Sicherheitsdienstleister des Landes, bei Polizei und Sicherheitsverwaltung beschäftigt. Landespolizeidirektor Gerald Ortner zeigte sich heute anlässlich der Neueröffnung der Polizeiinspektion Heimschuh sowie der Ausmusterungsfeier in Laßnitzhöhe zufrieden: „Beide Veranstaltungen des heutigen Tages sind ein starkes Zeichen für die Sicherheit in unserem Land. Eine moderne Polizeiinspektion sowie 101 neue Polizistinnen und Polizisten. Beides steht für eine Polizei, die verlässlich, einsatzbereit und gut ausgebildet ist. Wir investieren in Infrastruktur und in Menschen. Denn gute Polizeiarbeit braucht beides – Technik und Teamgeist. Ich danke allen, die mit Mut und Engagement ihren Dienst für die Gesellschaft antreten und somit ihren Beitrag für die Sicherheit in der Steiermark leisten.“ Auch Innenminister Gerhard Karner betonte: „Die Stärkung der Polizei wird weiter fortgesetzt. Heute wurden mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten in den Streifendienst gestellt und sorgen damit für Sicherheit in der Steiermark.“