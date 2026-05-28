Sonne und bis zu 28 Grad: So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark

Am Freitag sorgt sonniges Wetter in der Steiermark für frühsommerliche Temperaturen. Gewitter bleiben laut Prognose die Ausnahme, es wird bis zu 28 Grad warm.

„Am Freitag dominiert in der ganzen Steiermark sonniges Wetter. Zwar entstehen über den Bergen im Tagesverlauf wieder Quellwolken, sie bleiben aber in der Regel flach, die Gewitterbereitschaft ist sehr gering“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Bei weitgehend schwachem Wind steigt die Temperatur auf Höchstwerte von bis zu 28 Grad.