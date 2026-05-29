Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L.
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. bei einem Einsatz.
In Kammern im Liesingtal ist ein Motorrad frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde verletzt, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle.
Kammern im Liesingtal
29/05/2026
Frontalkollision

Motorrad krachte frontal gegen Linienbus – Biker verletzt

In Kammern im Liesingtal kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Motorrad kollidierte mit einem Linienbus. Der Motorradfahrer wurde verletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Am späten Donnerstagnachmittag, dem 28. Mai 2026, wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Laut Freiwilliger Feuerwehr Kammern im Liesingtal ist es zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Motorrad gekommen. Der Unfall wurde um 16.45 Uhr gemeldet. Auch die Feuerwehr Seiz wurde zum Einsatz gerufen.

Frontaler Zusammenstoß

Nach Angaben der Feuerwehr kollidierte das Motorrad aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit dem Linienbus. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr spricht von Verletzungen unbestimmten Grades. Bis zum Eintreffen der Rettung betreuten die Einsatzkräfte den verletzten Motorradfahrer. Danach sicherten sie die Unfallstelle ab. Außerdem mussten ausgetretene Betriebsmittel gebunden werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Seiz und Kammern im Liesingtal. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. |
In Kammern im Liesingtal krachte ein Motorrad frontal gegen einen Linienbus. Der Biker wurde dabei verletzt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: