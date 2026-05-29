Motorrad krachte frontal gegen Linienbus – Biker verletzt

In Kammern im Liesingtal kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Motorrad kollidierte mit einem Linienbus. Der Motorradfahrer wurde verletzt.

Am späten Donnerstagnachmittag, dem 28. Mai 2026, wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Laut Freiwilliger Feuerwehr Kammern im Liesingtal ist es zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Motorrad gekommen. Der Unfall wurde um 16.45 Uhr gemeldet. Auch die Feuerwehr Seiz wurde zum Einsatz gerufen.

Frontaler Zusammenstoß

Nach Angaben der Feuerwehr kollidierte das Motorrad aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit dem Linienbus. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt. Wie schwer die Verletzungen genau sind, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr spricht von Verletzungen unbestimmten Grades. Bis zum Eintreffen der Rettung betreuten die Einsatzkräfte den verletzten Motorradfahrer. Danach sicherten sie die Unfallstelle ab. Außerdem mussten ausgetretene Betriebsmittel gebunden werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder ins Rüsthaus einrücken. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Seiz und Kammern im Liesingtal. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.