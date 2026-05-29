Ö3-Wecker sendet heute live vom Narzissenfest in Bad Aussee

Bad Aussee wird am Freitag zur Frühaufsteher-Bühne: Gabi Hiller und Philipp Hansa senden den Ö3-Wecker live aus dem Kurpark - mitten im 66. Narzissenfest.

Wer am Freitag, dem 29. Mai 2026, im steirischen Bad Aussee unterwegs ist, könnte seinen Kaffee diesmal mit Radioluft trinken. Von 6 bis 9 Uhr meldet sich das Ö3-Wecker-Team live aus dem historischen Kurpark neben dem Kur- & Congresshaus. Gabi Hiller und Philipp Hansa moderieren dort die Morgensendung, also genau dort, wo das Narzissenfest gerade seinen Frühling feiert. Die mobile Ausrüstung wird im Kurpark aufgebaut. So wird aus dem Blumenfest für ein paar Stunden auch ein Radiostudio unter freiem Himmel.

Einladung im Frühling

Die Idee dazu entstand beim Steiermark Frühling. „Beim Steiermark Frühling haben wir die sympathischen Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa zum größten Blumenfest Österreichs eingeladen“, berichtet Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. Neben aktuellen Meldungen aus aller Welt soll es in der Sendung auch viel Wissenswertes rund um das Narzissenfest geben. Es geht um die Besonderheiten der Narzissen, darum, wie eine Figur entsteht, und um das Programm am Festsonntag. Grill fasst es kurz zusammen: „Reinhören zahlt sich auf alle Fälle aus“.

Neue Narzissenkönigin gewählt

Schon am Donnerstagabend, dem 28. Mai 2026, wurde im Kur- & Congresshaus Bad Aussee die neue Narzissenkönigin gewählt. Rund 300 Gäste entschieden sich für Lisa Kummer aus Bad Aussee. Die Lokalmatadorin startet nun als Narzissenkönigin 2026 in das Fest. „Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich Königin bin. Es ist ein wundervolles Gefühl!“, freut sich Lisa Kummer nach ihrer Krönung, begleitet von tosendem Applaus. An ihrer Seite stehen die Prinzessinnen Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner.

©Stefanie Sima Lisa Kummer aus Bad Aussee wurde zur Narzissenkönigin 2026 gewählt – an ihrer Seite stehen Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner.

3.000 Helfer packen mit an

Das Narzissenfest findet heuer von 28. bis 31. Mai 2026 zum 66. Mal im Ausseerland Salzkammergut statt. Veranstalter ist der Narzissenfestverein, der 1983 zur Heimat- und Denkmalpflege im Ausseerland gegründet wurde. Seit Jänner 2019 ist Rudolf Grill Obmann des Vereins. Er und alle Vereinsfunktionäre arbeiten ehrenamtlich. Insgesamt packen rund 3.000 Helfer aus der Region mit an, damit die Gäste ein unvergessliches Erlebnis bekommen.

Finale am Sonntag

Der Höhepunkt wartet am Sonntag, dem 31. Mai 2026, in Bad Aussee: Dann steht der Stadtkorso am Narzissenfestsonntag am Programm. Für die Region hat das Fest im Frühling eine große wirtschaftliche und touristische Bedeutung. Und wer schon vorher in Stimmung kommen will, muss am Freitag nur das Radio einschalten oder gleich im Kurpark vorbeischauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 06:58 Uhr aktualisiert