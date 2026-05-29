Unfall in Scheifling: Zwei Autos kollidierten bei Kreuzung

Bei der Puchfeld-Kreuzung in Scheifling kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Eine Person musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Scheifling um 17.09 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Puchfeld-Kreuzung alarmiert. Der Alarm erfolgte per Sirene. Vor Ort zeigte sich: Zwei Autos in Unfall verwickelt. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unbekannt. Die FF Scheifling rückte mit dem Rüstlöschfahrzeug, dem Lastkraftwagen und 16 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Dort mussten die Florianis rasch dafür sorgen, dass die Fahrbahn wieder frei und sicher wurde.

Straße gereinigt

Die Feuerwehr entfernte die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn. Danach wurde die Straße gereinigt. Außerdem mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden, damit keine weitere Gefahr für Verkehr und Umwelt entsteht. Neben der Feuerwehr waren auch zwei Polizeistreifen mit insgesamt vier Personen im Einsatz. Das Rote Kreuz versorgte eine verletzte Person direkt vor Ort. Danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Straßenverwaltung war mit einem Mitarbeiter vor Ort. Sie unterstützte bei der Verkehrsregelung und beim Einsatz. Die Einsatzleitung lag bei HBI David Leitner, wie der BFV Murau mitteilt.