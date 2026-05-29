Mercedes kracht in Spielberg gegen Brückengeländer

In Spielberg verlor ein Mercedes-Lenker die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen ein Brückengeländer. 32 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Am Donnerstag, dem 28. Mai, kam es gegen 17.30 Uhr im Gemeindegebiet von Spielberg zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes kollidierte daraufhin mit einem Brückengeländer. Insgesamt 32 Feuerwehrleute der Feuerwehren Spielberg und Sachendorf rückten aus. Auch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Polizei waren vor Ort. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Betreuung des Lenkers.

© Thomas Zeiler / BFV Knittelfeld | 32 Einsatzkräfte der Feuerwehren Spielberg und Sachendorf waren vor Ort.

Fahrbahn gereinigt

Die Feuerwehren sicherten gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab. Außerdem stellten sie den Brandschutz sicher. Danach wurde die Fahrbahn gereinigt, damit die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. „Anschließend reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn, sodass die Straße nach kurzer Zeit wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte“, schildert Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Gerald Stengg von der Feuerwehr Spielberg.