Pollenbelastung bleibt hoch: Wann es in der Steiermark besser wird

In der Steiermark bleibt die Gräserpollenlast vorerst hoch. Für Allergiker wird es erst ab Sonntag leichter: Regen und Gewitter sollen die Luft bis in die kommende Woche hinein entlasten.

Wer in der Steiermark auf Gräserpollen reagiert, braucht in den kommenden Tagen weiter Geduld. Laut Polleninformation bleibt die Belastung am Freitag, Samstag und Sonntag hoch. Für diese Tage wird bei Gräsern jeweils Stufe 3 angegeben. Erst am Montag, dem 1. Juni, sinkt die Belastung auf Stufe 2.

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Regen bringt Hilfe

Der Grund dafür liegt auch beim Wetter: In der zweiten Wochenhälfte bleibt es in der Steiermark wolkig bis sonnig, aber trocken. Damit bleiben viele Pollen in der Luft. Ab Samstag steigt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Ab Sonntag regnet und gewittert es in der gesamten Steiermark. Diese Niederschläge sollen Allergikern bis in die kommende Woche hinein Entlastung bringen.

Viele Gräser blühen

Aktuell blühen in der Steiermark viele heimische Gräser. Genannt werden unter anderem Trespe, Mäusegerste, Glatthafer, Rispen-, Ruch-, Weidel-, Honig-, Knäuel- und Fuchsschwanzgräser. Auch in höheren Lagen nimmt die Zahl der blühenden Gräser zu. Dort, wo bereits gemäht wurde, kann die Belastung etwas geringer ausfallen. Auf Wiesen und an Wegrändern blühen außerdem Ampfer und Wegerich. Sie können die Belastung durch Gräserpollen verstärken.

Achtung bei Gewittern

Vor Gewittern mit erhöhter Blitzaktivität kann es laut Polleninformation zum Aufplatzen von Pollen kommen. Dadurch können große Mengen an Allergenen in die Luft gelangen. Das kann sehr plötzlich zu Belastungsspitzen führen. Diese Spitzen müssen nicht zwingend mit dem normalen Pollenflug zusammenhängen.

Pappelwatte täuscht

Derzeit ist auch viel Pappelwatte zu sehen. Dabei handelt es sich um Samen und Samenhaare der Pappel, also um Früchte. Allergische Reaktionen kann die Pappelwatte laut Prognose nicht auslösen. Beschwerden werden trotzdem oft damit in Verbindung gebracht, weil die Pappelsamen gut sichtbar sind. Verantwortlich ist derzeit aber vor allem der Gräserpollen. Zusätzlich haben Pilzsporen an Bedeutung gewonnen: Am Montag steigt ihre Belastung laut Übersicht von Stufe 1 auf Stufe 2.