Gösser beendet Partnerschaft mit Hahnenkamm-Rennen

Nach fast 30 Jahren ist Schluss: Gösser und die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel gehen künftig getrennte Wege. Grund dafür sind unterschiedliche Pläne für die Zukunft.

Fast 30 Jahre lang waren Gösser und die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel eng miteinander verbunden. Jetzt endet diese Zusammenarbeit. Die Brau Union Österreich mit ihrer Marke Gösser und die WWP Group, der Vermarkter der Hahnenkamm-Rennen, haben das im gegenseitigen Einvernehmen entschieden. Der Grund: Beide Seiten wollen sich künftig strategisch unterschiedlich ausrichten.

Unterschiedliche Wege

Die Hahnenkamm-Rennen wollen ihre internationale Positionierung weiter ausbauen. Gösser bleibt hingegen klar auf den österreichischen Markt fokussiert. Damit trennen sich nun zwei Partner, die über viele Jahre hinweg gemeinsam bei einem der bekanntesten Skirennen Österreichs präsent waren.

Gösser bleibt im Skisport

Ganz aus dem Skisport zieht sich Gösser aber nicht zurück. „Nach fast 30 Jahren Partnerschaft haben sich Gösser und der Vermarkter der Hahnenkamm-Rennen entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen. Gösser wird weiterhin ein starker Partner des österreichischen Skisports bleiben und die Kooperation mit dem Österreichischen Skiverband bei Rennen in Österreich fortsetzen und intensivieren“, erklärt Thomas Reisenberger, Head of Sponsoring bei der Brau Union Österreich.

„Gösser war für die Hahnenkamm-Rennen ein wichtiger und verlässlicher Begleiter“

Auch die WWP Group würdigt die lange gemeinsame Zeit. „Eine Partnerschaft über einen so langen Zeitraum ist im Sportbusiness alles andere als selbstverständlich. Gösser war für die Hahnenkamm-Rennen ein wichtiger und verlässlicher Begleiter – durch viele Epochen des Skisports hindurch. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Dass wir uns nun aus strategischen Gründen unterschiedlich weiterentwickeln, ändert nichts an der hohen Anerkennung für Gösser und das Team der Brau Union Österreich“, sagt Robert Schmidle, Co-CEO der WWP Group.