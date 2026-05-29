Höchster Wert seit 2008: Mehr Kinder bei Verkehrsunfällen in der Steiermark verletzt

In der Steiermark wurden im Vorjahr 469 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt. Laut VCÖ ist das der höchste Wert seit 2008. Gefordert werden mehr Tempo 30, sichere Übergänge und bessere Radwege.

469 Kinder wurden im Vorjahr in der Steiermark bei Verkehrsunfällen verletzt. Das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Im Vergleich zum Jahr 2024 ist das ein Plus von 21 Prozent. Konkret wurden um 81 Kinder mehr verletzt als im Jahr davor. Mehr verletzte Kinder im Straßenverkehr gab es zuletzt im Jahr 2008.

Mehr Rücksicht

„Kinder sind die Schwächsten im Verkehr. Unser Verkehrssystem muss auf Kinder mehr Rücksicht nehmen. Es braucht verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem, insbesondere dort, wo Kinder viel unterwegs sind, also in den Gemeinden und Städten“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Der VCÖ fordert deshalb mehr Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet. Auch Tempo 30 statt 50 soll häufiger umgesetzt werden.

Tempo macht viel aus

Warum niedrigeres Tempo so wichtig ist, zeigt der Vergleich beim Anhalteweg. Ein Auto hat bei 30 km/h einen Anhalteweg von elf Metern. Bei 50 km/h steht es erst nach 24 Metern. Nach elf Metern ist es dann noch immer mit 48 km/h unterwegs. Wird ein Kind mit dieser Geschwindigkeit angefahren, können schwerste Verletzungen die Folge sein.

Sichere Wege fehlen

Wichtig seien laut VCÖ auch durchgehende Gehsteige, genug Platz und übersichtliche Straßenübergänge. Gefordert wird außerdem, das Halte- und Parkverbot vor Schutzwegen von fünf auf zehn Meter auszuweiten. Der Grund: Hohe Autos wie Lieferwagen oder große SUV können die Sicht auf Kinder verdecken. Auch bei Bushaltestellen sieht der VCÖ Handlungsbedarf. Bei der Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ wurden fehlende sichere Straßenübergänge gemeldet, sogar entlang von Freilandstraßen.

Schutz für Kinder

Der VCÖ erinnert auch an wichtige Regeln der Straßenverkehrsordnung. Kinder sind vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Konkret heißt das: „(.) Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und Bremsbereitschaft, so dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist.“ Außerdem gilt der sogenannte „unsichtbare Schutzweg“: Ist erkennbar, dass ein Kind die Straße überqueren möchte, muss ihm das auch dort ermöglicht werden, wo es keinen Schutzweg gibt. Auch fürs Radfahren brauche es sichere Bedingungen. „Radfahren ist bei vielen Kindern beliebt. Gerade in einer Zeit, in der über Bewegungsmangel bei Kindern geklagt wird, ist das Radfahren für Kinder eine Chance, auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung zu kommen. Umso wichtiger sind insgesamt mehr Radwege und niedrigeres Tempo im Ortsgebiet“, so Schenk.