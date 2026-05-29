Eva Liebmann wird neue Direktorin der WKO Steiermark

Ab 1. Jänner 2027 steht eine Steirerin an der Spitze der WKO-Direktion: Eva Liebmann folgt auf Karl-Heinz Dernoscheg, der nach zwölf Jahren in den Ruhestand geht.

Ab 2027 übernimmt mit Eva Liebmann eine international erfahrene Steirerin die Direktion der WKO Steiermark. Karl-Heinz Dernoscheg geht nach zwölf Jahren in den Ruhestand.

Ab 2027 übernimmt mit Eva Liebmann eine international erfahrene Steirerin die Direktion der WKO Steiermark. Karl-Heinz Dernoscheg geht nach zwölf Jahren in den Ruhestand.

In der Wirtschaftskammer Steiermark wird die Spitze der Direktion neu besetzt. Präsident Josef Herk bestellt Eva Liebmann ab 1. Jänner 2027 zur neuen Direktorin der WKO Steiermark. Sie folgt auf Karl-Heinz Dernoscheg, der mit Ende des Jahres nach zwölf Jahren an der Spitze der steirischen Unternehmensvertretung in den Ruhestand tritt. Herk spricht von einem „höchst verdienten Ruhestand“ und betont zugleich die künftige Ausrichtung der Kammer.

Steirerin mit Erfahrung

Eva Liebmann bringt laut WKO Steiermark internationale Erfahrung in Wirtschaft, Finanzpolitik und Europapolitik mit. Die promovierte Betriebswirtin war unter anderem im Finanzministerium tätig und arbeitete als Finanzattachée an der österreichischen Botschaft in Washington D.C. Während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft leitete sie die ECOFIN-Abteilung in Brüssel. Zudem war sie im erweiterten Vorstand der BAWAG für strategische Kommunikation und Stakeholdermanagement verantwortlich.

Signal für die Zukunft

Aktuell ist Liebmann Generalsekretär-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Österreich. Dort verantwortet sie zentrale internationale und europäische wirtschaftspolitische Agenden im Bereich der Außenwirtschaft sowie in den europapolitischen Abteilungen in Wien und Brüssel. „Mit ihr gewinnt die WKO Steiermark eine international erfahrene Wirtschaftsexpertin als Direktorin. Eva Liebmann steht für strategische Modernisierung, wirtschaftspolitische Kompetenz und neue Impulse in der Interessenvertretung“, sagt Präsident Josef Herk.

„Er hat die Weiterentwicklung der WKO Steiermark maßgeblich gestaltet“

Für Herk ist die Bestellung auch ein Schritt in Richtung Modernisierung. Themen wie Digitalisierung, Transformation, Wettbewerbsfähigkeit und internationale Vernetzung würden immer wichtiger. Gleichzeitig bedankt sich Herk bei Karl-Heinz Dernoscheg: „Er hat die Weiterentwicklung der WKO Steiermark maßgeblich gestaltet, wichtige Modernisierungsschritte eingeleitet und sich mit großem Engagement für die Interessen unserer Betriebe eingesetzt.“ Bis Jahresende bleibt Dernoscheg noch im Amt.

Liebmann freut sich

Eva Liebmann selbst sieht ihre neue Aufgabe als große Chance. „Die Steiermark steht für Innovationskraft, Unternehmergeist und industrielle Stärke. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie dem gesamten Team der WKO Steiermark die Zukunft des Wirtschaftsstandortes aktiv mitzugestalten und neue Impulse für eine moderne Interessenvertretung zu setzen.“