Zwei Kindberger Feuerwehren schließen sich zusammen

Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Kindberg-Dörfl und Kindberg Stadt im Volkshaus Kindberg. Es war die erste gemeinsame Vollversammlung der beiden Wehren. Neben den Mitgliedern waren auch Bürgermeister Christian Sander und Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter BR Johann Eder-Schützenhofer dabei. Im Mittelpunkt stand eine Entscheidung, die für die Zukunft der Feuerwehr in Kindberg wichtig ist: die mögliche Fusion der beiden Feuerwehren. Am Ende fiel die Entscheidung klar aus. Alle anwesenden Mitglieder stimmten per Handzeichen für die Zusammenlegung.

Neuer Abschnitt

HBI Robert Rakitnik erklärte in seiner Eröffnungsrede, dass er bei der kommenden Kommandowahl nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Nach intensiven Gesprächen im Feuerwehrausschuss wurde deshalb eine Lösung erarbeitet. Ziel ist die Zusammenlegung der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Dörfl mit der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg Stadt. Auch HBI Christian Deschmann berichtete, dass die Idee im eigenen Ausschuss genau besprochen wurde. Innerhalb der Mannschaft gebe es große Zustimmung. Schon in der Vergangenheit habe es viele gemeinsame Einsätze und Kooperationen gegeben, bei denen die Vorteile einer engeren Zusammenarbeit sichtbar wurden. Deschmann betonte: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um gemeinsam als starke Einheit in die Zukunft zu gehen – und in das neue Rüsthaus in Kindberg Stadt einzuziehen“.

Neues Rüsthaus

Ein wichtiger Punkt der Versammlung war auch das neue Rüsthaus in Kindberg Stadt. OBI Michael Fraiss präsentierte die Planungen dafür. Dabei ging es um die moderne Infrastruktur, die Raumaufteilung und die künftigen Einsatzmöglichkeiten. Mit dem neuen Standort soll die gemeinsame Feuerwehr künftig gut aufgestellt sein. Die Zusammenlegung wurde dabei nicht als kurzfristige Lösung dargestellt, sondern als Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Die beiden Wehren wollen ihre Kräfte bündeln und als eine schlagkräftige Einheit weiterarbeiten.

©BFVMZ Pusterhofer | Mit der Zusammenlegung bleiben die Löschbereiche erhalten, auch die Ausrüstung der Feuerwehr Kindberg-Dörfl wird vollständig integriert.

Bereiche bleiben

Bürgermeister Christian Sander stellte klar, dass die Initiative zur Zusammenlegung nicht von der Gemeinde ausgegangen ist. Auch finanzielle Gründe seien nicht der Auslöser gewesen. Es gehe vielmehr darum, bestehende Strukturen sinnvoll weiterzuentwickeln und die Feuerwehr für die Zukunft stark aufzustellen. Wichtig für die Bevölkerung: Die bestehenden Löschbereiche ändern sich durch die Fusion nicht. Sie bleiben vollständig erhalten und werden in der bisherigen Form an die Feuerwehr Kindberg Stadt übertragen. Auch die gesamte Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg-Dörfl wird in die neue Organisation integriert und bleibt weiterhin für Einsätze verfügbar.

Gemeinsam weiter

Nach den Präsentationen konnten die anwesenden Mitglieder Fragen zur künftigen Organisation stellen. Die Diskussion verlief sachlich und konstruktiv. Danach wurde abgestimmt. Mit dem einstimmigen Beschluss ist ein bedeutender Schritt gesetzt. Die Feuerwehren Kindberg-Dörfl und Kindberg Stadt gehen künftig gemeinsam weiter – mit bestehenden Einsatzbereichen, gemeinsamer Ausrüstung und dem Ziel, für Kindberg als starke Einheit da zu sein.