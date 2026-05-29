Rotlicht übersehen: Transporter kollidierte mit S-Bahn – Lenker verletzt

Beim Bahnübergang Rastbühel ist es Freitagfrüh zu einem Unfall gekommen: Ein Transporter kollidierte mit einer S-Bahn. Der Lenker wurde verletzt, die Fahrgäste mussten aus dem Zug evakuiert werden.

Am Freitag, dem 29. Mai 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Autal um 7.42 Uhr per Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall beim Bahnübergang Rastbühel gerufen. Dort kollidierte ein Transporter mit einer S-Bahn. Laut Feuerwehr dürfte der Lenker des Transporters das Rotlicht bei der Eisenbahnkreuzung übersehen haben.

Lenker wurde verletzt

Der Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Er wurde bereits vom Roten Kreuz versorgt. Auch der Rettungshubschrauber Christophorus C12 war alarmiert worden, wurde vor Ort aber nicht benötigt. Die Personen im Zug blieben bei der Notbremsung unverletzt.

©FF Autal | Die FF Autal sicherte die Unfallstelle ab und evakuierte die Passagiere aus der S-Bahn. Sie konnten anschließend mit Bussen weiterfahren.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle

Für die Einsatzkräfte der FF Autal gab es am Unfallort mehrere Aufgaben. Sie sicherten die Unfallstelle ab, bauten den Brandschutz auf und klemmten die Batterie des Transporters ab. Außerdem wurde das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert. Danach folgten Aufräum- und Reinigungsarbeiten.

Fahrgäste mit Bussen weiter

Weil die S-Bahn nach dem Unfall nicht mehr weiterfahren konnte, mussten die Fahrgäste aus dem Zug gebracht werden. Nach Rücksprache mit dem ÖBB-Einsatzleiter wurden die Passagiere durch die Feuerwehr evakuiert. Anschließend konnten sie mit Bussen weiterfahren. Der Transporter wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Gegen 10 Uhr konnte die FF Autal den Einsatz beenden und die Einsatzbereitschaft wieder herstellen.