73 Millionen Euro investiert: Neuer Verkehrsknoten in Raaba eröffnet

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der neue Nahverkehrsknoten in Raaba-Grambach fertiggestellt.

Die Haltestelle Raaba wurde zu einem modernen S-Bahn-Halt ausgebaut.

Die Haltestelle Raaba wurde zu einem modernen S-Bahn-Halt ausgebaut.

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der neue Nahverkehrsknoten in Raaba-Grambach abgeschlossen. Mit dem Ausbau entstand eine moderne Mobilitätsdrehscheibe im Grazer Umland, die Bahn, Bus, Auto und Fahrrad besser miteinander verbindet.

Moderner und barrierefreier Bahnhof

Die Haltestelle Raaba wurde zu einem modernen S-Bahn-Halt ausgebaut. Neue Bahnsteige, Aufzüge und ein Personentunnel sorgen künftig für einen barrierefreien Zugang. Digitale Anzeigen und Wartebereiche sollen zudem den Komfort für Fahrgäste verbessern.

Mehr Plätze für Autos und Fahrräder

Auch das Angebot für Pendlerinnen und Pendler wurde erweitert. Neben neuen Park+Ride-Stellplätzen entstand eine größere Bike+Ride-Anlage mit zahlreichen überdachten Fahrradabstellplätzen.

Neue Unterführung entlastet Verkehr

Ein zentraler Teil des Projekts ist die neue Unterführung der Landesstraße, die die bisherige Eisenbahnkreuzung ersetzt. Dadurch sollen der Verkehrsfluss verbessert und die Sicherheit für Auto-, Rad- und Fußverkehr erhöht werden.

©ÖBB/Chris Zenz v.l.n.r.: Claudia Holzer, Judith Engel, Karl Mayrhold

Millioneninvestition für die Region

Insgesamt wurden rund 73,5 Millionen Euro in das Projekt investiert. Finanziert wurde der Ausbau gemeinsam von den ÖBB, dem Land Steiermark und der Marktgemeinde Raaba-Grambach.