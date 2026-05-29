Steiermark verlängert Projekt gegen Wildunfälle bis 2031

Auf Österreichs Straßen fallen jährlich rund 70.000 Wildtiere dem Straßenverkehr zum Opfer. Im Zusammenspiel mit diesen Wildunfällen wurden 2024 zudem aber auch 374 Personen verletzt. Anders ausgedrückt: Alle acht Minuten stirbt auf Österreichs Straßen ein Wildtier und täglich wird eine Person verletzt. Wildunfälle gehören deshalb nach wie vor zu den unterschätzten Risiken auf unseren Straßen. Was sich in Sekundenbruchteilen ereignet, endet nicht selten dramatisch für Mensch und Tier.

Gezielte Maßnahmen für mehr Sicherheit und weniger Tierleid zeigen klare Wirkung

Genau hier setzt das steirische Projekt „Wildtierschutz & Verkehrssicherheit” an. Im Zentrum steht die Identifikation von Unfall-Hotspots auf Basis von Wildunfalldaten. Entsprechende Straßenabschnitte werden gezielt mit modernen Präventionsmaßnahmen ausgestattet. Dazu zählen insbesondere optische und akustische Wildwarnsysteme sowie ergänzende Sicherheitsmaßnahmen wie olfaktorische Duftstoffe. So sollen Wildtiere gewarnt und letztlich geschützt werden. Seit dem Start des Projekts wurden bereits mehrere hundert steirische Jagdreviere eingebunden und tausende Warnsysteme entlang gefährdeter Strecken installiert. Mit Stand Dezember 2025 unterstützen 291 aktive Jagdreviere steiermarkweit das Projekt. Aktuell sind dadurch rund 830 Kilometer Landesstraßen sowie weitere 33 Kilometer Gemeindestraßen abgesichert. Die Wirkung ist klar nachweisbar. Je nach eingesetzter Technologie konnten die Wildunfälle auf diesen Strecken deutlich reduziert werden, in einzelnen Bereichen um bis zu 70 Prozent. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird das Projekt nun im „Praxismodul 3” bis 2031 mit dem Ziel weitergeführt, weitere Gefahrenstellen zu entschärfen und die Verkehrssicherheit für Mensch und Tier kontinuierlich zu erhöhen.

Win-Win für Verkehrssicherheit, Tierschutz und Wirtschaft

Neben Personenschäden und erheblichem Tierleid entstehen auch hohe wirtschaftliche Kosten. Der durchschnittliche Schaden pro Unfall liegt mittlerweile bei rund 3.500 bis 4.000 Euro. Auf Basis der bisherigen Ergebnisse ist davon auszugehen, dass durch die gesetzten Maßnahmen bereits tausende Unfälle verhindert werden konnten und damit auch unzählige Tierleben gerettet wurden.

Erfolgsmodell bis 2031 gesichert

Die Projektkosten trägt das Land Steiermark unter finanzieller Beteiligung durch die steirische Landesjägerschaft. Die Kosten für die Durchführung des Projekts belaufen sich auf insgesamt 66.600 Euro pro Jahr. Das Land Steiermark fördert das Projekt mit Mitteln des Tierschutzressorts und der Verkehrssicherheit zu jeweils 22.200 Euro pro Jahr bis 2031. Das restliche Drittel stellt die steirische Landesjägerschaft. Die Finanzierung der für die Straßenausrüstung notwendigen optischen und akustischen Wildwarnreflektoren und Wildwarngeräte sowie Begleitmaßnahmen erfolgen über den Straßenerhaltungsdienst, die steirische Landesjägerschaft und die jeweiligen Jagdreviere. Mit dem gegenständlichen Regierungsbeschluss wurde die im August 2025 unterzeichnete Absichtserklärung aller Projektteilnehmer umgesetzt.