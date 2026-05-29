Rotlicht übersehen: Auto von Zug erfasst

Am Freitagvormittag, 29. Mai 2026, kam es an einer Eisenbahnkreuzung zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug. Der 59-jähirge Pkw-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Die Zuginsassen blieben unverletzt.

Gegen 8.35 Uhr war ein 59-jähriger Arbeiter mit seinem Firmenfahrzeug auf einer Gemeindestraße in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) in Richtung Rastbühel unterwegs. An einer entlang der Strecke gelegenen Eisenbahnkreuzung dürfte der Lenker aufgrund der Sonneneinstrahlung das Rotlicht der Signalanlage übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision mit dem herannahenden Zug.

Auto von Zug erfasst: Lenker verletzt

Der Pkw wurde im Bereich der Vorderachse erfasst und rund zwei Meter zur Seite geschleudert. Der 59-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Die Insassen des Zuges blieben unverletzt. Am Triebwagen entstand Sachschaden. Dieser musste in weiterer Folge abgeschleppt werden.