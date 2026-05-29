Verkehrsunfall am Steinalpl: Verletzter aus Straßengraben gerettet

Am Steinalpl ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeug kam von der Straße ab, eine Person wurde verletzt, musste aus dem Straßengraben gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitag, 29. Mai 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Frein gegen 16 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Steinalpl“, alarmiert. Ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und lag seitlich im Straßengraben. Die Person konnte sich selbst aus dem Fahrzeug retten, war jedoch verletzt und konnte den Straßengraben nicht selbst begehen.

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Lenker bei Unfall verletzt

Der Verletzte wurde von der Rettung erstversorgt und mit Hilfe der Bergrettung mittels Trage vom Straßengraben gerettet. Das Fahrzeug wurde mit dem Kran des WLF Mürzzuschlag und der Seilwinde vom RLF Neuberg wieder auf die Forststraße gehoben. Der Straßengraben wurde von den Trümmerteilen gereinigt und das Fahrzeug abtransportiert. Nach der weiteren medizinischen Versorgung vor Ort, wurde der Verletzte mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die FF Frein, FF Neuberg und FF Mürzzuschlag mit 30 Einsatzkräften, die Bergrettung Neuberg mit neun Mann, sowie RTW und Polizei mit vier Mann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 20:09 Uhr aktualisiert