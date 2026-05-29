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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in Graz.
Nach der tödlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz wurde über den tatverdächtige 64-Jährige inzwischen Untersuchungshaft verhängt.
Gersdorf an der Feistritz
29/05/2026
Frau getötet

Nach Bluttat in der Oststeiermark: U-Haft über 64-Jährigen verhängt

Nach der tödlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz sitzt der tatverdächtige 64-Jährige nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Motiv laufen weiter.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Nach der tödlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz wurde über den tatverdächtige 64-Jährige inzwischen Untersuchungshaft verhängt, wie Medien berichten. Der Mann sitzte laut Staatsanwaltschaft Graz in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Mann soll Ehefrau erschossen haben

Der Steirer steht im Verdacht, seine 59-jährige Ehefrau im gemeinsamen Wohnhaus mit einem Gewehr getötet zu haben. Die Tat soll sich bereits mehrere Tage vor seiner Festnahme ereignet haben. Laut bisherigen Ermittlungen dürfte der Mann danach mehrere Suizidversuche unternommen haben. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. 5 Minuten berichtete darüber: Drei Tage neben toter Ehefrau: Neue Details erschüttern die Steiermark.

Hilfe rund um die Uhr

In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

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