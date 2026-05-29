Nach Bluttat in der Oststeiermark: U-Haft über 64-Jährigen verhängt

Nach der tödlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz sitzt der tatverdächtige 64-Jährige nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Motiv laufen weiter.

Nach der tödlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz wurde über den tatverdächtige 64-Jährige inzwischen Untersuchungshaft verhängt.

Nach der tödlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz wurde über den tatverdächtige 64-Jährige inzwischen Untersuchungshaft verhängt.

Nach der tödlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz wurde über den tatverdächtige 64-Jährige inzwischen Untersuchungshaft verhängt, wie Medien berichten. Der Mann sitzte laut Staatsanwaltschaft Graz in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Mann soll Ehefrau erschossen haben

Der Steirer steht im Verdacht, seine 59-jährige Ehefrau im gemeinsamen Wohnhaus mit einem Gewehr getötet zu haben. Die Tat soll sich bereits mehrere Tage vor seiner Festnahme ereignet haben. Laut bisherigen Ermittlungen dürfte der Mann danach mehrere Suizidversuche unternommen haben. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. 5 Minuten berichtete darüber: Drei Tage neben toter Ehefrau: Neue Details erschüttern die Steiermark.