Bis zu 30 Grad: Am Samstag zeigt sich wieder die Sonne

Die Steiermark darf sich am Samstag auf viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen freuen. Erst am Nachmittag bilden sich vereinzelt Quellwolken, lokal ist auch ein kurzer gewittriger Schauer möglich.

Die Temperaturen starten in der Früh mit 6 bis 13 Grad noch vergleichsweise frisch. Tagsüber steigen die Werte dann auf sommerliche 25 bis 30 Grad an.

Die Temperaturen starten in der Früh mit 6 bis 13 Grad noch vergleichsweise frisch. Tagsüber steigen die Werte dann auf sommerliche 25 bis 30 Grad an.

Der Samstag bringt der Steiermark überwiegend sonniges und sommerlich warmes Wetter. Bereits am Vormittag zeigt sich in vielen Regionen häufig die Sonne. Im Laufe des Nachmittags entstehen einige Quellwolken. Vereinzelt kann sich daraus ein kurzer gewittriger Schauer entwickeln, meist bleibt es aber trocken und freundlich. Die Temperaturen starten in der Früh mit 6 bis 13 Grad noch vergleichsweise frisch. Tagsüber steigen die Werte dann auf sommerliche 25 bis 30 Grad an.