Steirische Schüler begeistern mit innovativen Technik-Projekten

Kürzlich wurde der Europasaal der WKO Steiermark im Zuge der diesjährigen „Faszination Technik Challenge“ wieder zur Bühne für 260 technikbegeisterte Jugendliche: 13 Schüler-Teams präsentierten ihre innovativen Experimente und Modelle dem Publikum und der Fachjury. Unterstützt wurden die jungen Talente von Lehrkräften, den regionalen Partnerbetrieben und Berufsfindungsbegleitern.

Die besten Projekte bei der „Faszination Technik Challenge“ prämiert

Zu den Siegerteams der Unterstufe wurden schließlich das BG/BRG Judenburg mit dem Partnerbetrieb Johann Pabst Holzindustrie GmbH gekürt, gefolgt von den der de la Tour Schule Seiersberg in Kooperation mit der Siemens Mobility Austria. Platz drei ging an das BG/BRG/BORG Hartberg mit der Grabner Stahl & Maschinenbau GmbH. In der Oberstufe gewann das BG Rein mit der ANDRITZ HYDRO GmbH vor dem BRG Leibnitz mit der Purea Austria GmbH und der de La Tour Schule Seiersberg mit der KNAPP AG. Der Sonderpreis der KI Challenge ging an das Oberstufenteam der de La Tour Schule Seiersberg.

©Manuel Hanschitz LH-Stellvertreterin Manuela Khom mit Moderator Max Prasch

Der Wettbewerb „Faszination Technik Challenge“ markiert den Höhepunkt des Projekts „Technik in den Betrieben der Region“, das bereits seit 2007 Schulen mit Industriebetrieben aus der Steiermark zusammenbringt und praxisnahe Einblicke in technische Berufe und Produktionsprozesse eröffnet. Mit Unterstützung der Sparte Industrie der WKO Steiermark sollen technische Berufe greifbar gemacht sowie kreative und wissenschaftliche Kompetenzen gestärkt werden. So besuchten die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld regionale Industriebetriebe, lernten Produkte und technische Abläufe kennen und vertieften ihre Eindrücke im naturwissenschaftlichen Unterricht. Daraus entstanden Experimente und Modelle, die letztlich im Finale präsentiert wurden. „Die Steiermark steht seit jeher für Innovation, Technik und Fortschritt. Unsere Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen mit Fleiß und Know-how die Grundlage für Wohlstand und Arbeitsplätze in unserem Land“, betonte LH-Stellvertreterin Manuela Khom. Damit das auch in Zukunft so bleibe, „müssen wir junge Mädchen und Burschen frühzeitig für technische Berufe begeistern. Die ‚Faszination Technik Challenge‘ leistet dazu einen wichtigen Beitrag und hilft dabei, die Fachkräfte von morgen für unsere Heimat zu gewinnen.“