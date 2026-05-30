Am Jägersteig: Linzer klettert auf Felsen und stürzt ab – schwer verletzt

In Naas im Bezirk Weiz ist ein 54-jähriger Wanderer am Freitagvormittag rund zwei Meter abgestürzt. Die Rettung war aufwendig: Der Mann musste aus steilem Gelände geborgen werden.

Ein Wanderausflug im Bereich des „Jägersteigs“ in Naas endete am Freitag, dem 29. Mai 2026, mit einem schweren Unfall. Gegen 10.40 Uhr war ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land gemeinsam mit seiner Freundin unterwegs. Rund 20 Minuten nach dem Start der Tour kletterte der Mann auf einen Felsen neben dem Wanderweg. Beim Abstieg verlor der 54-Jährige aus bislang unbekannter Ursache den Halt. Er stürzte aus etwa zwei Metern Höhe auf den Waldboden. Dabei erlitt der Wanderer schwere Verletzungen.

Einsatzkräfte stiegen auf

Nach der Alarmierung machten sich Einsatzkräfte des Österreichischen Roten Kreuzes sowie eine Polizeistreife auf den Weg zum Unfallort. Sie mussten zum Verletzten aufsteigen und erreichten ihn nach rund 20 Minuten. Vor Ort wurde der Mann zunächst notärztlich versorgt. Weil sich der Unfall in steilem Gelände ereignete, war die Bergung aufwendig. Der 54-Jährige wurde mithilfe einer Trage und einer Seilsicherung aus dem Bereich gebracht. Danach flog ihn der Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz.