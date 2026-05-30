Falstaff-Voting: Das sind die beliebtesten Eissalons der Steiermark

Die Steiermark hat abgestimmt und das Ergebnis macht Lust auf den nächsten Eis-Stopp. Von Graz bis Schwanberg zeigen diese Eissalons, wo der Sommer heuer besonders gut schmeckt.

Es gibt diese Tage, da braucht man keinen großen Plan. Sonne im Gesicht, ein bissl Zeit und irgendwo muss jetzt ein Eis her. Genau passend dazu ist das Falstaff-Voting zu den beliebtesten Eissalons Österreichs 2026 abgeschlossen. Gefragt wurde, wo es das beste Eis, den freundlichsten Service und das schönste Sommer-Gefühl gibt. Auch die Steiermark hat dabei wieder gezeigt: Eis ist hier nicht nur eine Kugel im Stanitzel, sondern fast schon eine kleine Glaubensfrage. Die einen schwören auf cremige Klassiker, andere suchen vegane Sorten oder neue Ideen in der Vitrine. Und manchmal entscheidet am Ende einfach der erste Bissen.

Viele starke Adressen

In Österreich bleiben viele Eisfans ihren Favoriten treu: In fünf Bundesländern konnten sich die Vorjahressieger wieder den Titel holen. Auch in der Steiermark ist die Liste der beliebtesten Eissalons bunt gemischt. Mit dabei sind Betriebe aus Graz, Gleisdorf, Obdach, Bärnbach, Weiz, Schwanberg und Fernitz bei Graz. Das macht die Sache für Naschkatzen nicht leichter. Denn wer sich durch die steirischen Favoriten kosten will, braucht mehr als nur einen freien Nachmittag. Vom Stadtbummel in Graz bis zum Eis-Ausflug aufs Land ist alles dabei.

Graz mischt vorne mit

Besonders stark vertreten ist Graz. Gleich mehrere Grazer Eissalons haben es in die steirische Auswahl geschafft. Neben bekannten Namen tauchen auch Adressen auf, bei denen viele vermutlich schon einmal mit klebrigen Fingern und guter Laune vor der Vitrine gestanden sind. Doch ganz vorne kann am Ende nur einer stehen. Und genau dort landet heuer ein Eissalon, der in Graz längst kein Geheimtipp mehr ist: „Die Eisperle“ holt sich in der Steiermark den Spitzenplatz.