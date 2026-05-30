Bis 2020: WKO Steiermark will jeden zehnten Euro einsparen

Die WKO Steiermark plant ein großes Sparpaket: Bis 2030 sollen rund acht Millionen Euro der jährlich laufenden Kosten wegfallen. Für steirische Betriebe soll dadurch die Kammerumlage sinken.

Die WKO Steiermark will bis 2030 rund acht Millionen Euro sparen und damit Betriebe entlasten - dafür werden Leistungen, Standorte und Strukturen überprüft.

Die WKO Steiermark will bis 2030 rund acht Millionen Euro sparen und damit Betriebe entlasten - dafür werden Leistungen, Standorte und Strukturen überprüft.

Die WKO Steiermark will bis zum Jahr 2030 rund jeden zehnten Ausgaben-Euro einsparen. Insgesamt geht es um rund acht Millionen Euro der jährlich laufenden Kosten. Grundlage dafür sind Empfehlungen einer Reformgruppe, in der mehrere Fraktionen vertreten waren. Ziel ist laut WKO, die Mitgliedsbetriebe zu entlasten, ohne die Leistungsfähigkeit der Kammer zu gefährden.

„Wir zeigen einmal mehr klar vor, wie ernst wir es mit der Entlastung meinen“

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk sagt dazu: „Wir zeigen einmal mehr klar vor, wie ernst wir es mit der Entlastung meinen. Bis zum Jahr 2030 werden wir in der WKO Steiermark jeden zehnten Ausgaben-Euro einsparen, insgesamt sind das rund acht Millionen Euro der jährlich laufenden Kosten.“

©Fischer Das erweiterte Präsidium der WKO Steiermark hat in seiner heutigen Sitzung den Reformkurs beschlossen.

Umlage soll sinken

Durch die Einsparungen soll auch der Landeskammeranteil der Kammerumlage zwei, kurz KU2, schrittweise gesenkt werden. Derzeit liegt dieser bei 0,22 Prozent. Bis 2030 soll er auf 0,18 Prozent sinken. Beginnen soll die weitere Senkung laut Herk bereits 2027. Damit will die WKO Steiermark künftig bei der Entlastung der Betriebe unter den Top drei der Landeskammern liegen. Gleichzeitig betont die Kammer, dass Service- und Bildungsangebote weiterhin zeitgemäß bleiben sollen.

Was geprüft wird

Die Reformgruppe empfiehlt unter anderem, das Leistungsangebot der WKO Steiermark genau zu überprüfen. Dabei soll geschaut werden, welche Angebote genutzt werden, welchen Mehrwert sie bringen und wo es Doppelgleisigkeiten gibt. Auch Förderungen, Kooperationen, Subventionen und Unterstützungsleistungen sollen kritisch hinterfragt werden. Konkret genannt werden unter anderem Unterstützungsleistungen für das ICS, das Innolab, die Steirische Wirtschaft, Room 466 by WKO Steiermark, die Österreich Werbung und diverse Medienkooperationen. Außerdem sollen bestehende WKO-Räume stärker für Veranstaltungen genutzt werden. Aus- und Weiterbildungsangebote sollen über das WIFI Steiermark abgewickelt werden.

©Fischer Die Handlungsempfehlungen wurden von den Fraktionen gemeinsam ausgearbeitet (v.l.): Thomas Kainz, Landesobmann Freiheitliche Wirtschaft, WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Landesobmann Wirtschaftsbund, Andrea Kern, Landessprecherin Grüne Wirtschaft, Robert Rothschädl, gf. Landespräsident Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband und Markus Ritter, Vizepräsident Industriellenvereinigung.

Standorte im Blick

Auch bei Regional- und Servicestellen sind Änderungen möglich. Die Reformgruppe empfiehlt, im Zuge einer Digitalisierungsstrategie mobile Alternativen zu prüfen. Genannt werden Servicestellen mit begrenzten Öffnungszeiten, etwa Mariazell, Fürstenfeld, Bad Aussee, Bad Radkersburg und Mürzzuschlag. Mittelfristig sollen auch Standorte wie Gröbming und Murau betrachtet werden. Zusätzlich soll geprüft werden, ob die Regionalstelle Leoben in das WKO-Areal Niklasdorf integriert werden kann. Auf Bundesebene will sich die WKO Steiermark außerdem für ein neues Fachorganisationsmodell einsetzen.

Mehr Transparenz

Neben dem Sparprogramm geht es auch um mehr Transparenz. Die Reformgruppe empfiehlt einen Geschäftsbericht der WKO Steiermark nach dem Vorbild der Wirtschaftskammer Österreich. Darin sollen auch Funktionsträgerinnen und Funktionsträger mit Aufgabenbeschreibung sowie Funktionsentschädigungen dargestellt werden. Auch das Wahlrecht soll weiterentwickelt werden. Die WKO Steiermark soll sich etwa für eine einfachere Stimmabgabe einsetzen, zum Beispiel durch einen digitalen Wahlkartenantrag. Laut Reformgruppe sollen nun aus den Empfehlungen konkrete Effizienzmaßnahmen entstehen.