Sechs von zehn steirischen Haushalten haben ein Fahrrad

In der Steiermark stehen in rund 340.000 Haushalten funktionstüchtige Fahrräder. Der VCÖ sieht deshalb großes Potenzial, damit mehr Menschen im Alltag aufs Rad umsteigen.

In der Steiermark besitzen sechs von zehn Haushalten zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Das zeigt laut VCÖ eine Auswertung von Daten der Statistik Austria. Insgesamt sind das rund 340.000 Haushalte. Damit sind 58 Prozent der steirischen Haushalte Fahrrad-Haushalte.

Wege sind oft kurz

Als Verkehrsmittel wird das Fahrrad in der Steiermark derzeit auf neun Prozent der Alltagswege genutzt. In Graz liegt der Anteil mit 18 Prozent deutlich höher. Gleichzeitig wären viele Wege grundsätzlich gut mit dem Rad machbar: Die Hälfte aller Alltagswege ist an Werktagen kürzer als fünf Kilometer. Sieben von zehn Alltagswegen sind kürzer als zehn Kilometer.

Hilfe für Alltag

Gerade Elektrofahrräder machen längere Strecken und Steigungen leichter. Der VCÖ sieht deshalb auch in den Regionen Potenzial für mehr Radverkehr. Wichtig sei aber, dass Gemeinden, Regionen und Unternehmen passende Maßnahmen setzen. „Natürlich können nicht alle diese Wege aufs Rad verlagert werden, aber ein Teil davon. Umso wichtiger ist es, dass Gemeinden, Regionen und auch Unternehmen Maßnahmen setzen, die es der Bevölkerung einfacher machen, mit dem Rad mobil zu sein“, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Projekte gesucht

Beim VCÖ-Mobilitätspreis werden derzeit Projekte gesucht, die Radfahren und aktive Mobilität im Alltag erleichtern. Einreichen können Gemeinden, Städte, Tourismusregionen, Unternehmen, Schulen, Universitäten, Initiativen und Vereine noch bis einschließlich 2. Juni. Gesucht sind auch Projekte für umweltverträgliche Mobilität und nachhaltigen Gütertransport. Informationen gibt es unter vcoe.at/mobilitaetspreis.

Umfrage läuft

Der VCÖ erhebt außerdem, wie radfahrfreundlich steirische Gemeinden und Städte sind. An der Umfrage kann unter www.vcoe.at/radfahren teilgenommen werden. Für den VCÖ ist klar: Mehr Radverkehr hängt nicht nur davon ab, ob ein Rad daheim steht. Entscheidend ist auch, ob die Wege sicher und gut ausgebaut sind.