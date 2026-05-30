Geschichtenwettbewerb: Volksschulkinder schreiben sich zum Sieg

Freitagnachmittag, dem 29. Mai, wurde es im Diesel-Kino Lieboch besonders feierlich: Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (ÖVP) zeichnete dort die Preisträgerinnen und Preisträger des heurigen Geschichtenwettbewerbs aus. Bereits zum neunten Mal lud das Land Steiermark gemeinsam mit dem Lesezentrum Steiermark steirische Volksschulkinder zum Mitmachen ein. Teilnehmen konnten Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Klassen.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Große Freude bei Preisträgerinnen und Preisträgern, Organisatoren und Unterstützern des Geschichtenwettbewerbs bei der Preisverleihung in Lieboch.

Fantasie gefragt

Bei dem Wettbewerb waren junge Schreibtalente gesucht. Sie sollten kreative Geschichten über die sechs Bücherheldinnen und Bücherhelden Stella Superella, Pia Pfiffig, Harald Holzbein, Fynn der Fuchs, Skadi und Conny Clax schreiben. Insgesamt wurden 374 Geschichten aus 31 steirischen Schulen eingereicht. Eine Fachjury wählte daraus die Gewinnergeschichten aus.

Freude am Schreiben

Khom betonte bei der Preisverleihung, wie wichtig Lesen und Schreiben sind. „Lesen und Schreiben fällt vielen Kindern und Jugendlichen, aber auch einigen Erwachsenen, immer schwerer. Mit dem Geschichtenwettbewerb wollen wir hier bewusst gegensteuern und bereits früh die Freude am Lesen und Schreiben fördern. Der Geschichtenwettbewerb bietet jungen Steirerinnen und Steirern die wertvolle Möglichkeit, ihre Fantasie auszuleben und eigene Geschichten zu gestalten. Umso mehr freut es mich, dass so viele Volksschulkinder mit großem Engagement teilgenommen haben. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliere ich herzlich zu ihren großartigen Leistungen“, so Khom.

Das sind die Sieger

Ausgezeichnet wurden Anna Katharina Feldhofer-Linner, 9 Jahre, von der VS Vorau, Johanna Leitner, 8 Jahre, von der VS St. Peter Freienstein, Valentin Christoph Franz, 9 Jahre, von der VS Judendorf, Paul Kapfer, 10 Jahre, von der VS Raaba, Mira Langegger, 7 Jahre, von der VS Rassach, und Sophia Kratochwill, 10 Jahre, von der VS Eggersdorf. Einen Sonderpreis erhielt Toni Milchrahm, 8 Jahre, von der VS Dechantskirchen.

©Land Steiermark/Melanie Laimer | Sophia Kratochwill von der Volksschule Eggersdorf durfte sich ebenfalls über eine Auszeichnung freuen.

Geschichten lesen

Die Gewinnerinnen und Gewinner durften sich über Übernachtungsgutscheine für die ganze Familie in den „ZWEI & MEHR“-Vorteilsbetrieben beziehungsweise über einen Logenplatz für eine Vorstellung in der Grazer Kinderoper freuen. Wer die ausgezeichneten Geschichten lesen möchte, findet sie gemeinsam mit weiteren ausgewählten Abenteuern der Bücherheldinnen und Bücherhelden auf der Website www.leseland-steiermark.at.