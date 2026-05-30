Deutsche Autoindustrie vergibt Großauftrag in die Südoststeiermark

In St. Stefan im Rosental wird derzeit an einer Vorserienproduktion für einen deutschen Automobilhersteller gearbeitet. Geprüft wird, ob ein großes Bauteil automatisiert verarbeitet werden kann.

Ein Technologieunternehmen aus St. Stefan im Rosental hilft einem großen deutschen Autobauer dabei, neue Bauteile serienreif zu machen - mit Robotern, Kameras und viel steirischem Erfindergeist.

Ein Technologieunternehmen aus St. Stefan im Rosental hilft einem großen deutschen Autobauer dabei, neue Bauteile serienreif zu machen - mit Robotern, Kameras und viel steirischem Erfindergeist.

In der Werkhalle der Resch GmbH in St. Stefan im Rosental werden derzeit Bauteile für eine Vorserienproduktion getestet. Dabei greifen Roboter schwere Komponenten, positionieren sie und führen sie durch mehrere Stationen. Kamerasysteme überwachen unter anderem Positionen, Temperaturen und Zeiten. Das Unternehmen entwickelt Automatisierungslösungen für Vorserien und Industrialisierungsphasen. In solchen Phasen wird geprüft, ob ein Bauteil unter realitätsnahen Bedingungen verarbeitet werden kann und ob ein späterer Serienprozess möglich ist.

Auftraggeber bleibt geheim

Das aktuelle Projekt wird für einen mitteleuropäischen Automobilhersteller umgesetzt. Der genaue Auftraggeber wird nicht genannt. Laut Geschäftsführer Gerald Resch handelt es sich um einen der namhaftesten Automobilhersteller der Welt. „Ein Projekt dieser Größenordnung für einen der namhaftesten Automobilhersteller der Welt umzusetzen, ist für uns mehr als ein Prestigeauftrag. Es bestätigt unsere Position als Industrialisierungspartner für komplexe Automatisierungsprozesse“, sagt Resch. Ziel sei es, „komplexe Bauteile unter realitätsnahen Bedingungen zu testen, Toleranzen zu evaluieren und die Automatisierbarkeit abzusichern“.

©Oliver Wolf Haben Resch im Jahr 2000 gegründet: Andrea und Gerald Resch, Geschäftsführer-Duo des Unternehmens

Sechs Stationen

Im Fokus steht ein großdimensioniertes Gehäuse mit integrierter Funktionsfläche aus dem Bereich moderner Antriebstechnologien. Die Bauteile sind bis zu 1,2 Meter lang und haben ein erhebliches Gewicht. Sie müssen sicher gehandhabt, exakt positioniert und über mehrere Stationen geführt werden. Auf der Demolinie sind insgesamt sechs Stationen eingerichtet. Dazu gehören unter anderem eine Auspack- und Positionierstation sowie eine automatisierte Klebe- und Hebeeinheit. Klebestellen werden temperatur-, zeit- und druckgesteuert aufgebracht, Aushärtungszeiten werden eingehalten.

Daten werden dokumentiert

Auch elektronische Komponenten werden aufgebracht, angedrückt, fixiert und in weiteren Prozessschritten gesichert. Laut Resch laufen Drücke, Wege und Haltezeiten vollautomatisch ab. „Sämtliche Parameter werden automatisch erfasst und via QR-Code lückenlos rückverfolgbar dokumentiert“, sagt der Geschäftsführer. Für die Umsetzung ist ein enger Zeitrahmen vorgesehen. Innerhalb von zwölf Wochen soll das vorgegebene Konzept in eine Automatisierung überführt werden. „Unsere Stärke liegt in der Verbindung von Vorrichtungsbau, Automatisierung und Prozessverständnis. Wir denken jede Station vom Handling über die Sicherheit bis zur Dokumentation mit“, sagt Florian Resch, CTO des Unternehmens.

©Oliver Wolf | Roboter am Werk: In einem hochautomatisierten Prüfstand werden die Bauteile auf Serientauglichkeit überprüft.

Unternehmen aus Glojach

Die Resch GmbH mit Sitz in St. Stefan im Rosental wurde im Jahr 2000 gegründet. Das Familienunternehmen beschäftigt 60 Mitarbeitende, darunter neun Lehrlinge, und wird von Gerald Resch und Andrea Resch geführt. Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen CNC-Bearbeitung, Glas- und Keramikbearbeitung, Rührreibschweißen, additive Fertigung, Konstruktion und Vorrichtungsbau tätig. Laut Unternehmensangaben beliefert Resch vor allem Kunden in Österreich, Deutschland, Spanien und Japan.