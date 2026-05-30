Unfall auf Rennstrecke in Spielberg: Wiener gegen Reifenstapel geprallt – tot

In Spielberg im Bezirk Murtal ist am Freitagnachmittag ein 50-jähriger Wiener tödlich verunglückt. Beim freien Fahren verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Sportwagen.

Bei einem freien Fahren auf einer Rennstrecke in Spielberg verlor ein 50-jähriger Wiener die Kontrolle über seinen Sportwagen. Der Unfall endete tödlich.

Bei einem freien Fahren auf einer Rennstrecke in Spielberg verlor ein 50-jähriger Wiener die Kontrolle über seinen Sportwagen. Der Unfall endete tödlich.

Der Unfall passierte am Freitagnachmittag, dem 29. Mai 2026, auf einer Rennstrecke in Spielberg im Bezirk Murtal (Steiermark). Kurz nach 16 Uhr wurde die Polizei über die Landesleitzentrale zu dem Unfall alarmiert. Im Rahmen einer Veranstaltung stand als letzter Programmpunkt ein freies Fahren auf der Rennstrecke am Programm.

Allein unterwegs

Gegen 15.20 Uhr war ein 50-jähriger Mann aus Wien allein mit seinem Sportwagen auf der Strecke unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Lenker aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Danach kam es zum schweren Aufprall. Das Fahrzeug prallte mit dem Heck gegen eine Reifenstapelbegrenzung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sportwagen auf die Seite geschleudert. Der 50-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Notarzt vor Ort

Zum Unfallzeitpunkt war der Mann laut Polizei angegurtet und trug einen Helm. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Rennleitung konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Wieners feststellen. „Der Leichnam wurde von der Staatsanwaltschaft freigegeben“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.