Große Ehrung in Graz: Land zeichnet engagierte Steirer aus
Landeshauptmann Mario Kunasek hat in Graz mehrere Persönlichkeiten für ihre besonderen Leistungen in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Landeshauptmann Mario Kunasek hat kürzlich in der Aula der Alten Universität in Graz Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark sowie Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst an verdiente Persönlichkeiten überreicht. Mit den Auszeichnungen würdigt das Land Steiermark herausragende Leistungen sowie besonderes Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Neben Familienmitgliedern, Freunden und Wegbegleitern stellten sich bei der Übergabe auch zahlreiche Ehrengäste – unter anderem Landesrätin Claudia Holzer, Landesrat Stefan Hermann, Bundesrat Ernest Schwindsackl in Vertretung von LH-Stellvertreterin Manuela Khom, Klubobmann Marco Triller, die Rektoren Peter Riedler (Universität Graz) und Peter Moser (Montanuniversität Leoben) sowie Landtagsabgeordneter Gerhard Hirschmann – ein.
Hohe Auszeichnungen des Landes Steiermark für verdiente Persönlichkeiten
In seiner Begrüßung betonte Landeshauptmann Kunasek die Bedeutung des Wirkens der Geehrten für die positive Entwicklung des Landes: „Das Land Steiermark ist stolz auf Sie und Ihre Leistungen. Sie haben durch Ihr Werk, Ihren verantwortungsvollen Einsatz und Ihre leistungsbereite Grundhaltung auf individuelle Weise zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft beigetragen.” Zugleich hob der Landeshauptmann hervor, dass besondere Leistungen stets auch auf Unterstützung im persönlichen Umfeld aufbauen: „Leistung und Erfolg sind für uns alle ohne den Rückhalt der Gemeinschaft und ohne die Unterstützung jener, die uns begleiten, nur schwer möglich. Daher gilt die Ehre, die Ihnen das Land Steiermark heute zuteilwerden ließ, auch Ihren Familien und Ihren Teams.”
Auszeichnungen im Überblick:
Großes Goldenes Ehrenzeichen für:
Honorarkonsul a.D. Tino Pölzer
Tino Pölzer entwickelte sein Unternehmen vom kleinen Essigbetrieb zu einem international erfolgreichen Hersteller von Bio-Spezialessigen. Als Honorarkonsul der Republik Lettland engagierte er sich über viele Jahre intensiv für die kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Lettland und der Steiermark. Mit großem persönlichem Einsatz unterstützte er den Austausch von Institutionen, Künstlern und Unternehmen beider Länder.
Großes Goldenes Ehrenzeichen für:
Landtagsabgeordneter a.D. Präsident des Bundesrates a.D. Peter Samt
Peter Samt war über Jahrzehnte auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene politisch tätig. Als Gemeinderat, Vizebürgermeister, Landtagsabgeordneter und Präsident des Bundesrates setzte er sich besonders für Bürgernähe, Umwelt- und Gesellschaftsthemen sowie die Stärkung des Ehrenamtes ein. Sein politisches Wirken ist geprägt von Verlässlichkeit, Handschlagqualität und großem Engagement für die Gemeinschaft.
Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:
Anja Haase
Anja Haase forscht seit vielen Jahren an der Joanneum Research in Weiz im Bereich Nano- und Mikrostrukturen. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelte sie innovative Schnelltest-Technologien zur raschen Erkennung von Infektionskrankheiten wie HIV oder Ebola. Mit ihrer Forschung leistet sie einen bedeutenden Beitrag zur medizinischen Diagnostik und zur Vorbereitung auf zukünftige Pandemien.
Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:
Werner Magnes
Werner Magnes zählt international zu den führenden Experten für Weltraummagnetometer. Am Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz entwickelte er Instrumente für zahlreiche internationale Raumfahrtmissionen von ESA, NASA und weiteren Organisationen. Mit seiner Forschung stärkt er seit Jahrzehnten den Wissenschaftsstandort Steiermark.
Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:
Roland Pomberger
Roland Pomberger leitet den Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität Leoben. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien sowie in nachhaltigen Kreislaufwirtschaftssystemen. Mit seiner praxisnahen Arbeit zählt er zu den führenden Experten Europas im Bereich „Future Waste“.
Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:
Gustav Troger
Der steirische Künstler Gustav Troger verbindet in seinem Werk Handwerk, Skulptur und experimentelle Kunst. International bekannt wurde er unter anderem mit seinen Spiegelarbeiten und Installationen, die sich mit Wahrnehmung und Wirklichkeit auseinandersetzen. Seine Arbeiten waren in zahlreichen internationalen Ausstellungen sowie im öffentlichen Raum zu sehen.