Große Ehrung in Graz: Land zeichnet engagierte Steirer aus

Großes Goldenes Ehrenzeichen für:

Honorarkonsul a.D. Tino Pölzer

Tino Pölzer entwickelte sein Unternehmen vom kleinen Essigbetrieb zu einem international erfolgreichen Hersteller von Bio-Spezialessigen. Als Honorarkonsul der Republik Lettland engagierte er sich über viele Jahre intensiv für die kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Lettland und der Steiermark. Mit großem persönlichem Einsatz unterstützte er den Austausch von Institutionen, Künstlern und Unternehmen beider Länder.

Großes Goldenes Ehrenzeichen für:

Landtagsabgeordneter a.D. Präsident des Bundesrates a.D. Peter Samt

Peter Samt war über Jahrzehnte auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene politisch tätig. Als Gemeinderat, Vizebürgermeister, Landtagsabgeordneter und Präsident des Bundesrates setzte er sich besonders für Bürgernähe, Umwelt- und Gesellschaftsthemen sowie die Stärkung des Ehrenamtes ein. Sein politisches Wirken ist geprägt von Verlässlichkeit, Handschlagqualität und großem Engagement für die Gemeinschaft.

Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:

Anja Haase

Anja Haase forscht seit vielen Jahren an der Joanneum Research in Weiz im Bereich Nano- und Mikrostrukturen. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelte sie innovative Schnelltest-Technologien zur raschen Erkennung von Infektionskrankheiten wie HIV oder Ebola. Mit ihrer Forschung leistet sie einen bedeutenden Beitrag zur medizinischen Diagnostik und zur Vorbereitung auf zukünftige Pandemien.

Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:

Werner Magnes

Werner Magnes zählt international zu den führenden Experten für Weltraummagnetometer. Am Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz entwickelte er Instrumente für zahlreiche internationale Raumfahrtmissionen von ESA, NASA und weiteren Organisationen. Mit seiner Forschung stärkt er seit Jahrzehnten den Wissenschaftsstandort Steiermark.

Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:

Roland Pomberger

Roland Pomberger leitet den Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität Leoben. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien sowie in nachhaltigen Kreislaufwirtschaftssystemen. Mit seiner praxisnahen Arbeit zählt er zu den führenden Experten Europas im Bereich „Future Waste“.

Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst für:

Gustav Troger

Der steirische Künstler Gustav Troger verbindet in seinem Werk Handwerk, Skulptur und experimentelle Kunst. International bekannt wurde er unter anderem mit seinen Spiegelarbeiten und Installationen, die sich mit Wahrnehmung und Wirklichkeit auseinandersetzen. Seine Arbeiten waren in zahlreichen internationalen Ausstellungen sowie im öffentlichen Raum zu sehen.