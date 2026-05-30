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/ ©Bergrettung Graz-Land/ Floiß, Hierhold, Rinner
Das Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte der Bergrettung bei einem Rettungseinsatz.
Mithilfe von Seiltechnik wurden der Hundebesitzer und eine Bergretterin zu dem Tier abgelassen.
Stubenberg
30/05/2026
Tierischer Einsatz

Hund bei Steinbruch abgestürzt: Große Rettungsaktion

Ein Hund ist in einem ehemaligen Steinbruch bei Stubenberg in unwegsames Gelände abgestürzt. Bergrettung und Feuerwehr konnten das Tier unverletzt retten.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Ein tierischer Rettungseinsatz hat am Stubenbergsee in der Steiermark für Aufsehen gesorgt: Ein Hund war in einem alten Steinbruch in steilem und felsigem Gelände abgestürzt und auf einem schwer erreichbaren Felsvorsprung hängen geblieben.

Absturz in Steinbruch: Bergretter retten Hund

Zur Unterstützung der Bergrettung Weiz wurde auch die Bergrettung Graz-Land alarmiert. Mithilfe von Seiltechnik wurden der Hundebesitzer und eine Bergretterin zu dem Tier abgelassen. Gemeinsam gelang es, den Vierbeiner zu sichern und wieder nach oben zu bringen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Stubenberg am See. Der Hund blieb bei dem Vorfall unverletzt und konnte wohlbehalten zu seinen Besitzern zurückgebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2026 um 16:50 Uhr aktualisiert
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